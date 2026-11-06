Ai sẽ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026?

Trong top 25 thí sinh của chung kết, Phạm Vân Hà nhỏ tuổi nhất (18 tuổi). Cô là một trong những người đẹp có học vấn ấn tượng. Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm bác sĩ, người đẹp theo học Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ngoài ra, cô sở hữu IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2. Về vóc dáng, Vân Hà có chiều cao nổi bật là 1,75 m với số đo ba vòng 80-60-94 cm. Vân Hà tâm sự cô luôn tin vẻ đẹp đích thực được vun đắp từ tri thức, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến. Bên cạnh việc học, cô dành nhiều tình yêu cho nghệ thuật trình diễn và sân khấu. Tại cuộc thi, cô mong muốn được học hỏi, tích lũy thêm những trải nghiệm và từng bước hoàn thiện bản thân. Ảnh: FBNV.