Ảnh quá khứ của Quân A.P và bạn gái

Quân A.P và bạn gái Lê Khanh đã bên nhau nhiều năm nhưng gần đây mới công khai chuyện tình cảm. Họ vừa cùng tham gia Running Man.

Mới đây, Lê Khanh chia sẻ loạt ảnh chưa từng công bố với Quân A.P. Những bức ảnh kỷ niệm được cả 2 chụp từ cách đây nhiều năm. Một số hình được cặp đôi chụp từ 2012.

Quân A.P và Lê Khanh cùng sinh năm 1997, quen biết nhau từ thời cấp 2 và tiếp tục học chung trong những năm cấp 3. Dù có thời gian khá kín tiếng về chuyện tình cảm, từ cuối năm 2025, cả hai dần thoải mái hơn khi xuất hiện bên nhau trước công chúng.

Thời gian qua, Lê Khanh cũng thường xuyên đồng hành cùng Quân A.P trong nhiều hoạt động liên quan đến công việc của nam ca sĩ, từ các chuyến lưu diễn đến chương trình Anh trai “say hi”.

Những hình ảnh kỷ niệm được chia sẻ của Quân A.P và bạn gái. Ảnh: @lekhannh.

Trong tập 5 chương trình Ca sĩ mặt nạ, khi phải lột mặt nạ và dừng cuộc chơi, Quân A.P nhắc tới "mối tình 14 năm" với bạn gái. Anh thừa nhận cả hai từng có thời gian chia tay sau đó tái hợp.

"Tôi phải đi khám phá, mới duy trì tiếp tục mối tình dài như thế. Nếu không, tôi không đủ trải nghiệm để yên vị một chỗ", Quân A.P chia sẻ. Nam ca sĩ cho biết sắp tổ chức lễ cưới.

Trong tập phát sóng mới đây của Running Man Vietnam 2026, Quân A.P và bạn gái trở thành tâm điểm chú ý khi được ê-kíp chương trình bí mật tổ chức một lễ cưới ngay trên sân khấu.

Cả hai cùng bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tay chúc mừng của đồng nghiệp và các thành viên ê-kíp. Quân A.P xuất hiện với bộ vest lịch lãm, trong khi Lê Khanh lựa chọn crop top kết hợp chân váy hồng. Không khí buổi lễ càng trở nên xúc động khi cặp đôi lần lượt chia sẻ cảm xúc trước món quà bất ngờ này.

Quân A.P và Lê Khanh có 14 năm bên nhau. Ảnh: NSX.

Quân A.P bày tỏ sự bất ngờ và hạnh phúc: "Em không biết nói gì hơn nữa, em yêu tất cả mọi người. Em không thể tin được hôm nay mình lại được tổ chức đám cưới như thế này". Trong khi đó, Lê Khanh không giấu được nước mắt. Cô cho biết đây là khoảnh khắc bản thân đã mong đợi từ lâu và cảm thấy may mắn khi được mọi người chuẩn bị cho một ngày đặc biệt.

Khi được Trấn Thành hỏi về lý do yêu Quân A.P, Lê Khanh tiết lộ bạn trai có nhiều điểm khiến cô rung động. Theo người đẹp, nam ca sĩ chiều chuộng cô trong cuộc sống thường ngày, thông minh và luôn hiểu được sở thích của bạn gái ngay cả khi cô chưa cần lên tiếng.