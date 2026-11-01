Quân A.P bị loại khỏi Ca sĩ mặt nạ

Quân A.P là giọng ca tiếp theo phải dừng chân tại Ca sĩ mặt nạ 2026. Trong khi đó, Cậu Tư Lành gây ấn tượng với tiết mục nội lực.

Ở tập trước đó của Ca sĩ mặt nạ, tức vòng 2 bảng A, Negav với mascot Gauci đã bị loại khi nhận điểm số thấp nhất. Sang đến tập 5 lên sóng tối 31/10, thêm một giọng ca bước ra từ Anh trai “say hi” bị loại. Đó là Quân A.P.

Thực tế, tương tự trường hợp Negav, Quân A.P với mascot DOL-LA-LA rất dễ đoán với người xem. Ngay từ vòng đầu, nhiều người xem đã nhận ra chất giọng đặc trưng của Quân A.P khi DOL-LA-LA cất tiếng hát. Ở vòng đó, mascot này nhận thứ hạng cuối cùng trong số 5 thí sinh.

Đến vòng 2, nam ca sĩ tiếp tục lựa chọn cách thể hiện quen thuộc, khiến khán giả càng nhanh chóng đoán ra danh tính của anh.

Quân A.P tiếc nuối khi phải dừng chân

Với ca khúc Kẻ say tình, DOL-LA-LA phát huy thế mạnh ở chất giọng trầm ấm, dày và hơi khàn. Màu giọng giàu tính tự sự của nam ca sĩ phù hợp với giai điệu buồn, nhẹ nhàng của ca khúc mang màu sắc pop, ballad như Kẻ say tình. Tuy nhiên, cách xử lý của anh không có nhiều thay đổi so với vòng trước. Do đó, phần trình diễn của mascot này thiếu đi yếu tố bất ngờ, bùng nổ. Người nghe có thể dễ dàng nhận diện nam ca sĩ ngay từ những câu hát đầu tiên.

Trước khi danh tính của DOL-LA-LA được xác nhận, các cố vấn cũng đưa ra những dự đoán khác nhau. MIN và Bích Phương cùng gọi tên Quân A.P, trong khi Song Luân nghiêng về Anh Quân Idol. Trấn Thành ban đầu viết tên Quân A.P nhưng sau đó gạch đi, chuyển sang lựa chọn HYO. Kết quả cuối cùng cho thấy MIN và Bích Phương là những người đoán đúng.

Quân A.P dừng chân ở Ca sĩ mặt nạ. Ảnh: NSX.

Sau khi tháo mặt nạ, Quân A.P được Trấn Thành nhận xét sở hữu chất giọng tự nhiên nổi bật, đến mức chỉ cần cất tiếng hát, người nghe đã có thể nhận ra anh.

Quân A.P cho biết anh đã chuẩn bị kỹ cho lần xuất hiện này, từ cách cầm micro đến giao tiếp. Anh mong muốn tạo nên hình ảnh khác biệt so với những gì khán giả thấy thường ngày. Dù vậy, nỗ lực thay đổi phong thái và giọng nói khi trò chuyện không thể giúp anh che giấu danh tính. Đặc trưng trong giọng hát vẫn là dấu hiệu dễ nhận biết nhất của nam ca sĩ sinh năm 1997.

Nam ca sĩ cũng không giấu được sự tiếc nuối khi phải dừng cuộc chơi sớm. Anh cho rằng việc lựa chọn ca khúc chưa phù hợp là một trong những nguyên nhân khiến bản thân chưa thể hiện được hết khả năng. Dù vậy, Quân A.P xem trải nghiệm tại Ca sĩ mặt nạ là bài học đáng nhớ, giúp anh có thêm kinh nghiệm và góc nhìn mới khi tham gia các sân chơi âm nhạc sau này.

Cậu Tư Lành dẫn đầu với sáng tác mới

Trong khi DOL-LA-LA khép lại hành trình, Cậu Tư Lành trở thành điểm sáng ở bảng B nhờ màn trình diễn được ban cố vấn đánh giá cao.

Ở vòng bình chọn thứ hai này, Cậu Tư Lành dẫn đầu với 30,48% tỷ lệ bình chọn, áp đảo các thứ hạng còn lại. CÔ SAO đứng thứ hai với 20%, theo sau là MIMIBU với 19,05%, DOL-LA-LA đạt 17,14% và RABIBUUM nhận 13,33%.

Khi cộng kết quả của cả hai vòng, Cậu Tư Lành tiếp tục vươn lên vị trí cao nhất bảng B. Từ hạng 4 ở vòng đầu, mascot này đạt tổng tỷ lệ bình chọn 22,86%. RABIBUUM, từng dẫn đầu vòng 1, lùi xuống vị trí thứ 2 với 21,90%. MIMIBU đứng thứ 3 với 20,95%, còn CÔ SAO xếp thứ 4 với 18,57%. DOL-LA-LA đứng cuối bảng với 15,72% và phải dừng cuộc chơi.

Cậu Tư Lành vươn từ hạng 4 của vòng 1 lên thứ hạng cao nhất sau vòng 2. Ảnh: NSX.

Cậu Tư Lành chọn ca khúc Thoải Mộng Duyên Tan. Đây là sáng tác mới của nhạc sĩ Ân Nhi. Ca khúc kết hợp màu sắc Ballad Epic với âm hưởng ngũ cung, lấy cảm hứng từ điển tích về Cô Bơ và câu chuyện tình duyên dang dở.

Không chỉ kể về một mối tình không trọn vẹn, tác phẩm còn gợi ra sự lựa chọn giữa hạnh phúc riêng và tình yêu quê hương, đất nước. Chất liệu văn hóa dân gian được đặt trong cấu trúc âm nhạc đương đại, tạo nên hướng tiếp cận mới với câu chuyện mang màu sắc truyền thống.

Điểm ấn tượng ở phần trình diễn của Cậu Tư Lành là chất giọng dày, nội lực, lối rung ngân đầy cảm xúc, khả năng biến hóa linh hoạt và nốt cao vang, sáng. Tiết mục nhận được phản ứng tích cực từ ban cố vấn. Các nghệ sĩ đồng loạt đứng dậy sau tiết mục, bày tỏ sự ấn tượng trước giọng hát nội lực của Cậu Tư Lành.

Bích Phương đánh giá màn thể hiện có độ hoàn thiện cao, từ cách xử lý nốt cao đến khả năng kiểm soát giọng hát. Cô cho biết đây là phần trình diễn yêu thích nhất nhất trong bảng B. Nữ ca sĩ cũng khen ngợi Cậu Tư Lành đã tiến bộ nhiều so với vòng thi trước.

Trấn Thành cho rằng với chất giọng nam tính, cách thể hiện bộc trực, Cậu Tư Lành đã tạo nên màu sắc riêng, giúp câu chuyện trong ca khúc trở nên gần gũi hơn.

Chia sẻ về lý do chọn Thoải Mộng Duyên Tan, Cậu Tư Lành cho biết anh yêu thích âm nhạc dân tộc và muốn đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng thông qua chương trình. Việc lựa chọn một sáng tác mới mang âm hưởng truyền thống cũng cho thấy hướng đi mascot này muốn theo đuổi tại sân chơi năm nay.

Trong khi đó, 3 giọng ca còn lại của bảng B thể hiện những màu sắc khác nhau. Cô Sao khoe chất giọng nội lực với bản ballad Phía bên kia thành phố hay RABIBUUM biểu diễn bản nhạc da diết Bên ấy em có ai rồi. MIMIBU lựa chọn bản nhạc mang màu sắc Indie tự sự Hello em có khỏe không?. Mascot chọn lối xử lý khá lạ, thiên về màu sắc ma mị nhưng chất giọng bị chói, không ăn nhập với beat nhạc, dính chữ dẫn đến khó nghe rõ lời.

Danh tính của các mascot cũng tiếp tục gây bàn tán. Trong đó, Cô Sao được dự đoán là Võ Hạ Trâm, MIMIBU là Lyhan còn RABIBUUM là Ngọc Sơn.