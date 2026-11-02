Cho rằng team mình bị chèn ép và nghi ngờ ê-kíp H'Hen Niê sai luật, Anh Thư bỏ về khi đang ghi hình tập mới đây của The Face Vietnam 2026.

Trong tập mới nhất của The Face Vietnam 2026, đội Võ Hoàng Yến giành chiến thắng trong thử thách quay video quảng cáo. Sau đó, Anh Thư yêu cầu gặp Giám đốc Sản xuất Dương Tuấn Anh. Lúc này, cô đặt câu hỏi: “Ngoài Mentor và giám đốc sản xuất, ai được quyền xem trực tiếp monitor (màn hình)?”. Dương Tuấn Anh trả lời không có ai.

Anh Thư tiếp tục: “Hôm qua, chị thấy H’Hen Niê và ê-kíp của H’Hen coi trực tiếp màn hình monitor xuống iPad của team Hen. Như thế có đúng luật không”. Theo Anh Thư, cô muốn hỏi rõ vì mong có một cuộc chơi công bằng, minh bạch cho các thí sinh. Lúc này, H’Hen Niê bày tỏ cô bị đơ ra vì không hiểu chuyện gì. Cô hỏi lại: “Là khúc nào và iPad nào”.

Sau khi H’Hen Niê xem lại clip do Anh Thư cung cấp và xác nhận đó là editor của team cô, Anh Thư nói thêm: “Bạn đó vừa cầm vừa nghe, vừa nói chuyện. Không biết bạn ấy nói chuyện với ai”. Anh Thư thậm chí còn nhờ người trong ê-kíp chương trình tới xác nhận vụ việc.

Anh Thư chia sẻ việc editor xem trực tiếp monitor.

Về phía H’Hen Niê, cô khẳng định không biết sự việc. Trong khi đó, Anh Thư phản hồi: “H’Hen Niê không thể nói một câu không biết là xong vụ việc”.

“Monitor đó chỉ có tác dụng xem trực tiếp, không thể sao chép, lưu file. Lúc chị Thư nói như thế, tôi bị sốc và bực mình”, H’Hen Niê cho biết.

Lúc này, Dương Tuấn Anh lên tiếng: “Khi nghe mọi người phản ánh, tôi đã đề nghị nhân viên ra kiểm tra. Nhưng bạn editor kia không nói gì. Mọi người đang nghi ngờ bạn ấy trao đổi, nói chuyện với H’Hen đúng không. Nhưng bạn ấy đâu có nói gì”.

Khi H’Hen Niê khẳng định cô không đeo tai nghe, nên không thể trò chuyện với editor, Anh Thư phản bác: “H’Hen có đeo tai nghe không, làm sao biết chắc được khi mà bạn ấy đội bộ tóc giả che kín hết tai”.

Theo Anh Thư, đáng lẽ vào thời điểm cô thông báo sự việc, ê-kíp sản xuất phải lập tức kiểm tra xem H’Hen Niê có đeo tai nghe hay không để tránh các mentor nghi ngờ lẫn nhau. Trước cáo buộc của đàn chị, H’Hen Niê bày tỏ: “Tôi tên là H’Hen Niê chứ không có hèn. Tôi cảm thấy chị ấy xúc phạm tôi trước mặt khán giả. Đó là vu khống không có căn cứ”.

H'Hen Niê bức xúc cho rằng bản thân bị vu khống.

Sau đó, Anh Thư cho rằng các luật lệ của chương trình ngoài nói bằng miệng cần có văn bản, giấy tờ. Sau đó, giữa Anh Thư và giám đốc sản xuất nảy sinh tranh luận. Cô thậm chí cho rằng bản thân và các thí sinh trong đội đã chịu sự bất công, chèn ép.

Cuối cùng, Anh Thư tuyên bố: “Một là em cắt hợp đồng với chị ngay lập tức để chị đỡ ức chế, còn không, em phải công bằng với 3 team chứ không thể ép team chị được. Riêng hôm nay, chị xin phép vắng mặt sau khi đã gửi thí sinh vào vòng loại”. Cô giải thích bỏ về vì quá tải và muốn cân bằng lại sức khỏe, cảm xúc.

Sự việc chưa dừng ở đó, hai người sau đó “đôi co” trên mạng xã hội. Anh Thư đăng video ghi lại cảnh editor của team H’Hen Niê đang xem iPad ,kèm chia sẻ: “Trước khi chị làm gì, chị phải có bằng chứng, chẳng những vậy còn có nhân chứng. Mà thắc mắc là tại sao được kết nối trực tiếp với monitor của chương trình. À quên được giải thích rồi là do ‘sơ xuất’".

Về phía H’Hen Niê, cô đăng video nói chuyện với ê-kíp sản xuất. Trong video, mentor yêu cầu ê-kíp kiểm tra tất cả source trong set quay để xác định cô có đeo tai nghe hay không.

The Face Vietnam 2026 có 3 mentor là Anh Thư, H’Hen Niê, Võ Hoàng Yến. Trong đó, dàn thí sinh cũng có nhiều gương mặt quen thuộc như Trần Hoàng Sơn (Mr World Vietnam 2024), diễn viên Lãnh Thanh… Hiện vụ việc giữa Anh Thư và H'Hen Niê gây tranh luận trên mạng xã hội.