Hoa hậu Hà Trúc Linh sau hơn 1 năm đăng quang

Hoa hậu Trúc Linh vừa đăng tải bộ ảnh mới để mừng sinh nhật tuổi 22. Trong bộ ảnh, cô mặc váy cúp ngực màu hồng pastel. Đây cũng là thời điểm cô sắp kết thúc nhiệm kỳ sau hơn 1 năm đảm đương cương vị hoa hậu. Vào 7/11 tới, tại Hải Phòng , cô sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm thông qua đêm chung kết của Hoa hậu Việt Nam .

Trong thời gian qua, Trúc Linh đồng hành cùng dàn thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô chia sẻ nhiều kinh nghiệm, chẳng hạn trình diễn, ứng xử... cho dàn thí sinh. Theo Trúc Linh, trong một năm đương nhiệm, cô đã học hỏi được nhiều điều. Đặc biệt là tinh thần hướng tới cộng đồng thay vì tập trung vào bản thân như trước đó. Cô cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc và làm việc với nhiều đối tác khác nhau, từ đó học thêm nhiều bài học đáng quý.

Hà Trúc Linh là hoa hậu có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam. Lý do là cuộc thi này thường được tổ chức 2 năm một lần (vào năm chẵn). Nhưng với một số lý do khách quan, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 phải lùi sang 2025. Dẫn đến Hà Trúc Linh chỉ có hơn một năm đương nhiệm thay vì 2 năm như những hoa hậu khác.

Trúc Linh từng chia sẻ cô không tiếc nuối hay buồn bã khi chỉ có hơn một năm đương nhiệm. Thay vào đó, cô tập trung cao độ để hoàn thành tốt vai trò của bản thân. Hà Trúc Linh sinh năm 2004, là sinh viên khoa Marketing tại Trường Đại học Tài chính - Marketing. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào tháng 6/2025 tại Huế. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,72 m.

Trong hơn 1 năm nhiệm kỳ, Hà Trúc Linh chưa tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế nào. Cô tập trung cho các hoạt động trong nước. Thỉnh thoảng, người đẹp tham gia một số sự kiện giải trí hoặc sàn diễn thời trang.

Về phong cách thời trang, Hà Trúc Linh gắn liền với hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính. Thỉnh thoảng, cô đổi phong cách sang những thiết kế thời trang và kiểu trang điểm cá tính, quyến rũ hơn.

Theo Hà Trúc Linh, trong hơn một năm đương nhiệm hoa hậu, cô được đến nhiều vùng đất, gặp gỡ con người ở mọi miền Tổ quốc. Nhờ đó, cô hiểu thêm về văn hóa, đời sống người Việt. Đây cũng là cách cô bồi đắp kiến thức, vốn hiểu biết.

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