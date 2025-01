Xoài Non nói lời yêu với Gil Lê

Xoài Non mặc trang phục xuyên thấu gợi cảm, khoét sâu khi đi hẹn hò với Gil Lê. Hồi cuối năm 2024, khi cùng tham buổi họp báo giới thiệu chương trình Chị đẹp đạp gió, Gil Lê đã giới thiệu Xoài Non là người yêu. Cụ thể, ca sĩ Ngọc Ánh hỏi Gil Lê khi thấy ca sĩ đi cùng Xoài Non: “Xoài là bạn em hả?”. Gil Lê liền đáp: “Dạ, người yêu em”.