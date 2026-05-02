Xô xát trước quán cà phê ở Ea Kar, một người tử vong

Tại khu vực trước một quán cà phê ở xã Ea Kar (Đắk Lắk), nhóm thanh niên xô xát khiến một người bị đâm tử vong.

Ngày 2/5, Công an xã Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) thông tin về vụ Nguyễn Tiến Tùng (Sinh năm 1998; trú thôn 1B, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) dùng dao đâm nam thanh niên T.H.H (Sinh năm 2009; trú xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) tử vong trước quán cà phê thuộc thôn 3.

Hiện trường trước quán cà phê, nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h15 cùng ngày, nam thanh niên T.H.H đang uống rượu cùng bạn bè tại khu vực trước quán có biển hiệu "Cà phê Cộng 84" thuộc thôn 3 (xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), thì N.H.M.N (Sinh năm 2010; trú tại xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ) đi ngang qua.

Do trước đó giữa N. và H. có mâu thuẫn, nên đã gọi H. ra ngoài nói chuyện. Trong quá trình nói chuyện, 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Sau đó, H. vào bên trong quán Cà phê Cộng 84 lấy 1 con dao rồi quay ra phía trước quán. Lúc này, Nguyễn Tiến Tùng đi tới cùng với 2 người khác xông vào đánh nhau với H.

Nguyễn Tiến Tùng sử dụng dao mang theo bên mình từ trước đâm T.H.H tử vong.

Phòng PC01, PC02 Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì phối hợp với Phòng PC09, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Công an xã Ea Kar và chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc và các đối tượng có liên quan.

Đến 2h45 phút cùng ngày, Nguyễn Tiến Tùng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xử lý.