Xô xát tại cây xăng, Công an TP.HCM mời hai người đàn ông làm việc

  • Thứ bảy, 28/3/2026 22:33 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Va quẹt nhẹ khi xếp hàng đổ xăng, hai người đàn ông xảy ra cự cãi, xô xát và đã được Công an mời về làm việc, xử lý theo quy định.

Ngày 28/3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Phú Thuận xác minh và mời làm việc hai người liên quan vụ xô xát tại cây xăng số 743 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận.

Một trong 2 người tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP.HCM.

Trước đó, khoảng 8h35 ngày 10/3, trong lúc xếp hàng đổ xăng, xe máy của ông L.Đ.C. (42 tuổi, ngụ phường Tân Thuận) va quẹt nhẹ với xe máy của ông N.T.C. (55 tuổi, ngụ phường Tân Mỹ).

Từ va chạm này, hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Trong lúc cự cãi, ông L.Đ.C. dùng tay đánh vào mặt ông N.T.C. và mở cốp xe để hù dọa, nhưng không lấy vật dụng nào ra ngoài.

Sau khi xảy ra vụ việc, cả hai vẫn tiếp tục đổ xăng rồi rời đi.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường Phú Thuận xác minh và mời hai người cùng phương tiện về trụ sở làm việc.

Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Phú Thuận để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông và trong sinh hoạt cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tránh để những va chạm nhỏ leo thang thành hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

