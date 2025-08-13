Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xem robot vớt rác trên kênh Hy Vọng ở TP.HCM

  • Thứ tư, 13/8/2025 08:58 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Robot vớt rác do Câu lạc bộ Sài Gòn Xanh (thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM) chế tạo đã được thử nghiệm trên kênh Hy Vọng (phường Tân Sơn, TP.HCM).

Kenh Hy vong TP.HCM anh 1

Ngày 12/8, anh Nguyễn Lương Ngọc, Chủ nhiệm, cho biết việc thử nghiệm robot vớt rác được tiến hành tại một đoạn kênh có rác dày đặc, kênh nông.
Kenh Hy vong TP.HCM anh 2

Loại robot được thử nghiệm lần này có thể vớt được rác nổi với mật độ ít, dung tích thùng rác khoảng 80 lít. Ngoài ra còn hai loại khác là robot module gom rác nổi mật độ rác trung bình với dung tích thùng rác khoảng 170 lít và robot thủy lực gom rác nổi mật độ dày đặc với dung tích thùng rác 220 lít.
Kenh Hy vong TP.HCM anh 3

Tình nguyện viên vận hành robot vớt rác.
Kenh Hy vong TP.HCM anh 4

Bên cạnh robot vớt rác, câu lạc bộ cũng đang triển khai nâng cấp thêm phao chắn rác, người dọn rác có thể đứng trên phao thay vì phải lội xuống nước, nâng cao hiệu quả và an toàn.
Kenh Hy vong TP.HCM anh 5Kenh Hy vong TP.HCM anh 6

Robot vớt rác được thực hiện nhằm giảm sức người trong việc thu gom rác trên kênh rạch.
Kenh Hy vong TP.HCM anh 7

Theo anh Nguyễn Lương Ngọc, robot vớt rác sử dụng năng lượng mặt trời, không chỉ thu gom rác mà còn có thể tiếp cận, hỗ trợ cứu hộ trong các tình huống bão lũ. Robot được điều khiển từ xa qua bộ điều khiển hoặc máy tính, tích hợp camera để quan sát.
Kenh Hy vong TP.HCM anh 8

"Chúng tôi liên tục cải tiến robot, điều chỉnh thông số để phù hợp với địa hình kênh rạch đầy rác", anh Ngọc chia sẻ.

