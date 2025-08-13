Xem robot vớt rác trên kênh Hy Vọng ở TP.HCM

Ngày 12/8, anh Nguyễn Lương Ngọc, Chủ nhiệm, cho biết việc thử nghiệm robot vớt rác được tiến hành tại một đoạn kênh có rác dày đặc, kênh nông.

Loại robot được thử nghiệm lần này có thể vớt được rác nổi với mật độ ít, dung tích thùng rác khoảng 80 lít. Ngoài ra còn hai loại khác là robot module gom rác nổi mật độ rác trung bình với dung tích thùng rác khoảng 170 lít và robot thủy lực gom rác nổi mật độ dày đặc với dung tích thùng rác 220 lít.

Bên cạnh robot vớt rác, câu lạc bộ cũng đang triển khai nâng cấp thêm phao chắn rác, người dọn rác có thể đứng trên phao thay vì phải lội xuống nước, nâng cao hiệu quả và an toàn.

Robot vớt rác được thực hiện nhằm giảm sức người trong việc thu gom rác trên kênh rạch.

Theo anh Nguyễn Lương Ngọc, robot vớt rác sử dụng năng lượng mặt trời, không chỉ thu gom rác mà còn có thể tiếp cận, hỗ trợ cứu hộ trong các tình huống bão lũ. Robot được điều khiển từ xa qua bộ điều khiển hoặc máy tính, tích hợp camera để quan sát.

"Chúng tôi liên tục cải tiến robot, điều chỉnh thông số để phù hợp với địa hình kênh rạch đầy rác", anh Ngọc chia sẻ.

