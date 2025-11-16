Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xem cảnh khuyển diễn tập tấn công tội phạm vận chuyển ma túy

  • Chủ nhật, 16/11/2025 09:22 (GMT+7)
Trong tình huống nhóm tội phạm có vũ khí nóng, vận chuyển ma túy và chất nổ, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh sử dụng cảnh khuyển, triển khai đội hình tấn công, khống chế nhóm này.

Canh khuyen anh 1

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức diễn tập, báo cáo kết luận huấn luyện đối với nội dung sử dụng chó nghiệp vụ (cảnh khuyển) tham gia trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.
Canh khuyen anh 2Canh khuyen anh 3

Theo đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường thuộc phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng thuộc Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo phát hiện xe tải, trên xe có 2 đối tượng nghi vấn vận chuyển ma túy và chất nổ nên đã tổ chức dừng phương tiện kiểm tra.

Canh khuyen anh 4

Trong quá trình khi sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm xung quanh và trên thùng xe ô tô, trong các túi xách, va ly có biểu hiện nghi vấn.
Canh khuyen anh 5

Cán bộ huấn luyện sử dụng khẩu lệnh và chỉ lệnh điều khiển cảnh khuyển tìm kiếm bên ngoài, bên trong vali, túi xách. Khi phát hiện có vật chất nổ, chó nghiệp vụ tự động “ngồi” để báo hiệu cho cán bộ huấn luyện biết. Lực lượng chức năng sau đó báo cáo cán bộ chỉ huy và yêu cầu nhóm đối tượng mở vali để kiểm tra.
Canh khuyen anh 6Canh khuyen anh 7

Khi cảnh sát cơ động yêu cầu đối tượng cho kiểm tra đồ vật, đối tượng lợi dụng ném "vật lạ" vào cán bộ rồi bỏ chạy. Nghe hiệu lệnh, chó nghiệp vụ lập tức đuổi bắt đối tượng.

Canh khuyen anh 8Canh khuyen anh 9

Nhận thấy đồng bọn bị khống chế, nhóm đối tượng điều khiển xe tải đi phía sau đã sử dụng súng tấn công lực lượng chức năng.

Canh khuyen anh 10

Lúc này, lực lượng CSCĐ cùng với chó nghiệp vụ triển khai các đội hình tấn công thực hiện các động tác khom cao, khom thấp, vọt tiến và kỹ thuật vận động vận dụng khi tiếp cận đối tượng ở khoảng cách xa hoặc gần.
Canh khuyen anh 11Canh khuyen anh 12Canh khuyen anh 13Canh khuyen anh 14

Khi đã tiếp cận đến mục tiêu và có hiệu lệnh của người huấn luyện, chó nghiệp vụ băng qua các chướng ngại vật như tường cao, cống tròn, rào cao đang cháy để nhanh chóng nhất tiếp cận, tấn công và áp chế tội phạm.

Canh khuyen anh 15

Sau một thời gian vây bắt, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí nóng đã bị lực lượng CSCĐ khống chế. Tiếp đó, cảnh khuyển làm nhiệm vụ đánh hơi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong vali có chứa chất nổ và ma túy.
Canh khuyen anh 16

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, chó nghiệp vụ là động vật có đặc tính ưu việt, được sử dụng nhằm hỗ trợ việc phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ người phạm tội; tham gia tuần tra kiểm soát, phục kích, truy tìm dấu vết mùi hơi người, phát hiện các chất ma túy, thuốc nổ; truy tìm, truy lùng tại các địa hình phức tạp và các hoạt động nghiệp vụ khác nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Canh khuyen anh 17

Để điều khiển được chó nghiệp vụ tham gia hỗ trợ lực lượng Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ, việc triển khai huấn luyện thường xuyên, huấn luyện nâng cao để hình thành phản xạ có điều kiện là điều kiện bắt buộc. Bên cạnh đó công tác huấn luyện còn rèn luyện tính kỷ luật, tính phục tùng, tính trung thành của chó nghiệp vụ đối với cán bộ quản lý, sử dụng.

Chó nghiệp vụ trình diễn trên đường phố TP.HCM

Lần đầu tiên những chú cảnh khuyển biểu diễn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) đã thu hút hàng nghìn người dân đến xem và cổ vũ.

19:16 5/6/2025

Kỵ binh, cảnh khuyển phô diễn kỹ thuật bên hồ Gươm

Hàng loạt kỹ năng điêu luyện được nhiều lực lượng cảnh sát trình diễn trong chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" trong tiếng rèo hò không ngớt của khán giả.

18:39 8/3/2025

Cảnh khuyển truy lùng nghi phạm giết người

Sau 15 giờ truy tìm với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, cảnh sát đã bắt được nghi phạm đâm chết bạn nhậu.

23:11 25/8/2020

Bat ke hiep dam be gai 11 tuoi o An Giang hinh anh

Bắt kẻ hiếp dâm bé gái 11 tuổi ở An Giang

29 phút trước 09:04 16/11/2025

Sáng 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Văn Phúc (SN 1984, ngụ xã Châu Phú) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Quốc Nam/Tiền Phong

Cảnh khuyển Quảng Ninh Chó nghiệp vụ Vọt tiến Công an tỉnh Quảng Ninh Chất nổ tội phạm ma túy

