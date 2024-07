Xe tự chế va chạm ô tô đầu kéo, một người thiệt mạng

Trong khi tránh ô tô đỗ ven đường, xe tự chế chở hàng cồng kềnh va chạm xe đầu kéo chạy cùng chiều, khiến người đàn ông 27 tuổi tử vong.

Chỉ huy Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào 5h30 ngày 8/7 trên tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tự chế và xe đầu kéo khiến một người chết.

Thời điểm trên, xe máy biển số 17M1-2857 kéo theo xe tự chế chở cốp pha do anh Phạm Đức Cảnh (SN 1990, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cầm lái chạy trên đường Nguyễn Bình Khiêm, hướng từ cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm về cầu vượt Lạch Tray. Phía sau xe máy chở anh Bàn Văn Tình (SN 1997, quê ở Tuyên Quang).

Khi đến trước cửa số nhà 160 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tài xế Cảnh phát hiện ô tô biển số 15K 187.24 do anh Phạm Thanh Tùng (SN 1993, ở Hải An, Hải Phòng) cầm lái đang dừng đỗ ở làn xe máy, xe thô sơ. Anh Cảnh liền đánh lái sang làn ô tô thì thì va chạm với ô tô đầu kéo mang biển số 50LD 177.53, kéo rơ-moóc 15R 027.03 do anh Lương Văn Tuyên (SN 1991, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cầm lái đang chạy cùng chiều.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường vụ tai nạn.

Vụ va chạm khiến anh Bàn Văn Tình bị thương, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tại hiện trường, CSGT đo nồng độ cồn 3 lái xe nhưng không phát hiện vi phạm.

Vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng xác minh, điều tra làm rõ.

Khoản 3 Điều 17 Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, xe tự chế bị cấm lưu thông, người điều khiển xe tự chế bị phạt 800.000 - 1.000.000 đồng. Người điều khiển phương tiện xe tự chế tham gia giao thông còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1 – 3 tháng. Trường hợp xe tự chế gây tai nạn ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người khác thì người điều khiển phương tiện còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt từ 3 - 10 năm tù. Đối với hành vi chở hàng cồng kềnh, chở hàng vượt quá giới hạn quy định, căn cứ theo điểm k khoản 3 Điều 6 và khoản 2 điều 82 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Ngoài ra, tài xế có thể bị tước bằng lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.