Thủ tướng: 500 ngày hoàn thành đường bộ cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên làm người phát ngôn Bộ Công an

Bộ Công an vừa phát đi thông báo về việc phân công Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn Bộ Công an.