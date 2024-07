Xe tải va chạm với ôtô 30 chỗ, nhiều người bị thương ở Vĩnh Phúc

Xe ôtô tải khi đang di chuyển qua ngã tư có vòng xuyến giao cắt giữa Quốc lộ 2A với đường Tỉnh lộ 310 C thì va chạm với xe ôtô 30 chỗ khiến nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, khoảng 3 giờ 25 ngày 14/7, tại ngã tư có vòng xuyến giao cắt giữa Quốc lộ 2A với đường Tỉnh lộ 310 C thuộc địa phận thôn Hưng Thịnh, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe ôtô tải biển kiểm soát: 88C-216.76 do Vi Thị Thu Hiền, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại thôn Đồi Me, xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường điều khiển, chở theo Tạ Thị Nga (sinh năm 1982, ở thôn Bến Hội, xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường) ngồi ở ghế phụ khi đang di chuyển qua ngã tư có vòng xuyến giao cắt giữa Quốc lộ 2A với đường Tỉnh lộ 310 C thì va chạm với xe ôtô 30 chỗ mang biển kiểm soát 29B-183.69 do Hoàng Văn Chung (sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú thôn Hùng Vĩ, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc- tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển, trên xe có 29 người lớn và 2 trẻ nhỏ.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến lái xe tải bị gãy chân, người ngồi ghế phụ xe tải bị thương vùng đầu và 1 người ở xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường bị gãy xương đòn.

Các nạn nhân khác đang được sơ cứu, thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, hai xe hư hỏng, không có ai thiệt mạng. Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 32 người vào viện để điều trị và hầu hết mọi người đều bị nhẹ đang chờ theo dõi. Duy nhất một trường hợp bị nặng được người thân trong gia đình xin điều chuyển về Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để chữa trị.

