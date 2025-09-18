Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe tải nát bét sau khi tông vào taluy dương

  • Thứ năm, 18/9/2025 06:46 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Xe tải đang chạy trên tuyến quốc lộ 49 đoạn qua xã A Lưới 5 (TP Huế) thì tông vào vào taluy dương gây tai nạn, khiến 3 người phải nhập viện cấp cứu.

UBND xã A Lưới 5 (TP Huế) cho biết khoảng 11h50 ngày 17/9, tại Km56+400 quốc lộ 49, đoạn qua địa bàn xã, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người bị thương.

Xe tai nat bet Hue anh 1

Chiếc xe tải bị hư hỏng nặng sau khi va chạm với taluy dương trên quốc lộ 49 (TP Huế). Ảnh: CTV.

Thời điểm trên, xe tải biển kiểm soát 92C-095.xx do anh N.V.C. (SN 1989) điều khiển, chở theo ông N.V.T. (SN 1968) và anh N.V.H. đi trung tâm xã A Lưới 2.

Khi đến vị trí trên, xe lao vào taluy dương bên phải đường, tự gây tai nạn khiến 3 người trên xe bị thương phải đưa đi cấp cứu. Phương tiện bị hư hỏng nặng. Hiện lực lượng chức năng đang theo dõi tình trạng các nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sáng cùng ngày, tại xã Lao Bảo (Quảng Trị) cũng xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 12 người thương vong.

Theo đó, khoảng 07h46 ngày 17/9, anh Trần Minh H. (SN 1973, trú TP.HCM) lái xe tải mang BKS: 37C-587.63 chở theo Võ Nhật T. (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Nai) chạy trên quốc lộ 9 hướng Khe Sanh - Lao Bảo thì đột ngột tông thẳng vào khu vực đám đông đang buôn bán chuối ở chợ Tân Long.

Tại hiện trường, xe máy, hàng hóa nằm la liệt dưới gầm xe. Chiếc xe tải chỉ dừng khi tông thẳng vào một ki ốt của tiểu thương chợ Tân Long.

Số nạn nhân trong vụ tai nạn gồm 12 người. Trong đó, 3 người tử nạn tại chỗ là Hồ Văn Đ. (SN 2001, xã A Dơi, Quảng Trị), Hồ Thị B. (khoảng 20 tuổi, quốc tịch Lào), Hồ Văn Th. (SN 2000, quốc tịch Lào).

Trong số 9 nạn nhân bị thương, có 3 người được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu trong tình trạng nguy kịch gồm Hồ Văn S. (SN 2009, trú xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), chấn thương sọ não, gãy đùi phải, dập lồng ngực; Hồ Văn P. (SN 1988, quốc tịch Lào), chấn thương sọ não, gãy chân, đa chấn thương và Khăm P. (SN 1999, quốc tịch Lào), chấn thương sọ não, gãy xương đùi, đa chấn thương.

Ngoài ra, 6 người khác đang được điều trị tại Bệnh viện Hướng Hóa với các chấn thương vùng đầu, bụng, lưng và mặt gồm Hồ Văn L. (SN 1994, ngụ xã Lìa, Quảng Trị), Lê Văn P. (SN 1974, ngụ thôn An Hà, xã Lao Bảo, Quảng Trị), Hồ Văn L. (SN 1979, ngụ xã Lìa, Quảng Trị), Hồ Văn T. (SN 1974, ngụ xã Lìa, Quảng Trị), Hồ Văn P. (SN 2003, ngụ xã Tân Lập, Quảng Trị), Hồ Văn T. (SN 2004, ngụ huyện Nòong, Lào).

Hai vợ chồng tử vong dưới bánh xe tải trên đường tối ở TP.HCM

Hai vợ chồng đi xe máy nằm tử vong dưới bánh xe tải. Tuyến đường nơi xảy ra tai nạn không có đèn chiếu sáng, lực lượng chức năng phải dùng đèn pin để cảnh báo các phương tiện.

40 phút trước

Lời khai ban đầu của tài xế xe tải đâm vào chợ chuối

Tại cơ quan Công an, bước đầu tài xế Trần Minh Hoàng khai, thời điểm xảy ra vụ tai nạn khiến 12 người thương vong, xe tải chở hàng do ông điều khiển bị mất phanh.

9 giờ trước

Va chạm xe bồn, nam sinh lớp 11 tử vong ở TP.HCM

Nam sinh tử vong cạnh chiếc xe máy trên quốc lộ 13 (TP.HCM). Một xe bồn bị người đi đường giữ lại vì nghi có liên quan đến vụ tai nạn.

16 giờ trước

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/xe-tai-nat-bet-sau-khi-tong-vao-taluy-duong-3-nguoi-nhap-vien-ar965987.html

Nguyễn Vương/VTC News

