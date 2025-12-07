Xe tải mất phanh húc ôtô bán tải chở 4 người từ cao tốc xuống suối

Xe tải chở hàng đang chạy trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên thì mất phanh, không kiểm soát được tốc độ và húc chiếc ôtô bán tải chở 4 người xuống suối.

Ôtô bán tải chở 4 người bị xe tải mất phanh hất văng từ cao tốc xuống suối, biến dạng. Ảnh: Nhật Hoàng/VTC News

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng - Chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn La Sơn - Hoà Liên) xác nhận, trên tuyến đoạn qua TP Huế vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và ôtô bán tải làm ít nhất một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 6/12, ôtô tải chở hàng (chưa rõ biển số và danh tính người điều khiển) chạy hướng Huế - Đà Nẵng, khi đến Km 12+800 cao tốc La Sơn - Hoà Liên thì xảy ra sự cố mất phanh. Do không làm chủ được tốc độ, xe tải lao vào một ôtô bán tải chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến ôtô bán tải bị hất văng qua lan can cầu, rơi xuống suối, trên xe thời điểm này có 4 người. Vụ tai nạn làm ít nhất một người bị thương, chiếc xe biến dạng, hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để trên khai công tác bảo vệ hiện trường, ứng cứu người, phương tiện bị nạn và thực hiện điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đang trong quá trình thi công mở rộng lên 4 làn xe. Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cũng vừa có thông báo gửi các cơ quan liên quan về việc thông báo tiếp tục phương án tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến.

Cụ thể, đoạn Km50+700 đến Km50+800 tiếp tục tổ chức thông tuyến 1 làn xe, bố trí lực lượng điều tiết giao thông thường trực 24/24, các đoạn tuyến còn lại lưu thông với tốc độ tối đa 50km/h.

Theo dõi trong vòng 30 ngày từ ngày 6/12/2025 đến 6/1/2026. Sau thời gian theo dõi, nếu đánh giá đủ điều kiện an toàn sẽ tổ chức thông tuyến 2 làn xe tại vị trí này. Điều tiết, phân luồng cấm các loại xe khách, xe tải trên 6 trục lưu thông trên tuyến.

Thời điểm thực hiện bắt đầu từ 5h ngày 6/12/2025 đến 17h ngày 6/1/2026 và chỉ cho các phương tiện còn lại lưu thông trên tuyến từ 5h-17h hàng ngày. Sau thời gian trên sẽ đánh giá và có phương án thông xe bình thường.