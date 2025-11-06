Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe tải mất lái, đâm vỡ tường nhà dân ở Hà Nội

  • Thứ năm, 6/11/2025 06:14 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Chiếc xe tải lao nhanh trong ngõ 197 Hoàng Mai (Hà Nội), đâm vỡ tường nhà dân và tông hàng loạt phương tiện khiến nhiều xe hư hỏng, một người bị thương, rồi bỏ chạy.

Khoảng 19h40 ngày 5/11, người dân sinh sống tại ngõ 197 đường Hoàng Mai (phường Tương Mai, Hà Nội) bất ngờ nghe tiếng va chạm lớn vang lên liên tiếp. Một xe tải thùng kín lao với tốc độ cao trong ngõ hẹp, cuốn theo hàng loạt phương tiện và chỉ chịu dừng lại sau khi đâm vỡ tường một nhà dân.

Nhân chứng cho hay chiếc xe tải ban đầu va quệt hai xe máy dựng ven lề, sau đó mất lái, lao sang bên phải và đâm thẳng vào nhà số 70, tổ 30, ngõ 197 Hoàng Mai.

Xe tai dien mat lai anh 1

Ôtô con bị xe tải tông trúng trong ngõ 197 Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: NDCC.

Chưa dừng lại, tài xế tiếp tục đánh lái bỏ chạy, tông trúng một người đi xe máy khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị thương.

Trên đường tháo chạy, xe tải tiếp tục đâm trúng hai ôtô và một xe máy điện đỗ ven đường. Hiện trường kéo dài hàng chục mét, nhiều phương tiện biến dạng, gạch ốp và cửa nhà dân hư hỏng nặng.

Xe tai dien mat lai anh 2

Một chiếc xe máy bị ô tô tải tông trúng. Ảnh: NDCC.

Theo chia sẻ của người dân sinh sống trong ngõ 197 Hoàng Mai, vụ việc khiến ít nhất sáu phương tiện bị hư hại, một người bị thương.

"Sau khi gây ra tai nạn, tài xế vẫn tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy về hướng ngõ 92 Mai Động. Khi đến gần cổng Bệnh viện Bạch Mai (đường Giải Phóng), xe tải lại va vào một xe máy khác, khiến thêm một người bị thương", một nhân chứng cho biết.

Xe tai dien mat lai anh 3

Xe tải đâm vỡ tường nhà dân trong ngõ 197 Hoàng Mai. Ảnh: NDCC.

Khoảng 20h cùng ngày, chiếc xe tải được phát hiện bỏ lại tại ngõ 785 Hoàng Mai, trong khi tài xế đã rời khỏi hiện trường.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) xác nhận đang truy tìm người điều khiển phương tiện.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Viên Minh/VTC News

