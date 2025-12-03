Xe tải lật chắn ngang đèo Cù Hin nối Nha Trang với sân bay Cam Ranh

Chiếc xe tải đang chạy theo hướng từ Nha Trang ra sân bay Cam Ranh thì bất ngờ mất lái, sau đó tông vào dải phân cách, lật nhào khiến giao thông tê liệt.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 3/12, lãnh đạo Đội CSGT khu vực Cam Lâm (thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, vào khoảng 15h30 cùng ngày trên đèo Cù Hin, xã Cam Lâm đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một chiếc xe tải bị lật nhào.

Thông tin ban đầu, chiếc xe tải này đang chạy theo hướng từ Nha Trang ra thì bất ngờ mất lái, sau đó tông vào dải phân cách, lật nhào, rất may không có thiệt hại về người. Thời điểm trên, khu vực đèo Cù Hin nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung đang có mưa lớn.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua bị tê liệt do chiếc xe tải bị lật nằm chắn ngang đường, cùng nhiều mảng bê tông từ dải phân cách vương vãi xung quanh do vụ va chạm.

Chiếc xe tải lật nhào nằm chắn ngang đường. Ảnh: Tiền Phong

Lãnh đạo Đội CSGT khu vực Cam Lâm cho biết, hiện đơn vị đang tổ chức phân luồng, hướng dẫn cho các phương tiện để đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, dự báo từ ngày 3-4/12, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, , có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 40-80 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (hơn 60mm/3 giờ).