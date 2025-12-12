Xe tải bốc cháy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Xe tải đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn km23 qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Hàm Tân, Bình Thuận cũ) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VOV

Vụ cháy xe tải xảy ra vào rạng sáng 12/12. Thời điểm trên, xe tải biển số 86C-048.91 lưu thông hướng Hà Nội - TP.HCM. Khi đến địa điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bốc lên dữ dội từ phần thùng xe.

Tài xế nhanh chóng dừng xe và tìm người hỗ trợ để dập lửa. Một số tài xế xe tải đi cùng chiều cũng dừng lại hỗ trợ nhưng không thể khống chế được đám cháy. Do thùng xe chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa bùng phát mạnh.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 5 đã điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy, khoanh vùng không để lửa lan rộng. Sau nhiều nỗ lực, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng có mặt kịp thời để khống chế đám cháy. Ảnh: VOV

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến khẩn trương có mặt phân luồng từ xa, điều tiết giao thông qua khu vực xảy ra vụ việc.