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Xã hội

Xe giường nằm mất phanh, lao vào cổng trường

  • Thứ bảy, 27/6/2026 15:13 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Trưa 27/6, một xe khách giường nằm chạy tuyến Hà Nội - Hoàng Su Phì bị mất phanh, lao vào cổng Trường TH &THCS Nậm Ty, xã Nậm Dịch, tỉnh Tuyên Quang.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 27/6, xe khách chạy tuyến Hà Nội - Hoàng Su Phì, khi lưu thông đến khu vực cổng Trường TH & THCS Nậm Ty, bất ngờ lao vào trụ cổng bên phải. Cú tông mạnh khiến đầu xe biến dạng, cánh cổng trường hất văng ra xa.

Chiều 27/6, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Trần Trung Sơn - Chủ tịch UBND xã Nậm Dịch xác nhận thông tin và cho biết thêm, nguyên nhân ban đầu được xác định là xe mất phanh.

"Rất may trên xe không có hành khách bị thương, vụ tai nạn cũng không gây thiệt hại về người", ông Sơn nói.

Theo lãnh đạo UBND xã Nậm Dịch, ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Về thiệt hại đối với cổng trường, cơ quan chức năng đã giao nhà xe làm việc với phía nhà trường để thống nhất phương án khắc phục, bồi thường theo quy định.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

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https://tienphong.vn/xe-giuong-nam-mat-phanh-lao-vao-cong-truong-o-tuyen-quang-post1854927.tpo

Theo Phú Nguyễn/Tiền Phong

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