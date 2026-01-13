Xe đưa đón công nhân cháy rụi trước cổng trường học

Lửa bất ngờ bùng phát thiêu rụi chiếc xe khách 29 chỗ đang đậu vào sáng 13/1 tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (trước là TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 5h sáng 13/1 trên Quốc lộ 14, đoạn qua khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.

Chiếc xe bốc cháy trơ khung.

Theo thông tin ban đầu, tối 12/1, tài xế Nguyễn Xuân Nam (47 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển xe khách biển số 68F-001.80 chở công nhân từ đường Phan Bội Châu ra Quốc lộ 14.

Sau khi công nhân rời đi, tài xế chạy xe đến trước cổng trường THPT Đồng Xoài để đậu. Lúc này, xe có dấu hiệu chập điện, bốc mùi khét tại khu vực cabin. Tài xế đã dùng bình chữa cháy tại chỗ để khống chế khói.

Đến khoảng 21h cùng ngày, sau khi kiểm tra thấy không còn khói và tình hình có vẻ ổn định, tài xế và chủ xe đã khóa cửa, để xe lại hiện trường và ra về.

Tuy nhiên, đến 5h sáng 13/1, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại bên trong khoang lái. Do nội thất xe chứa nhiều vật liệu dễ cháy, chỉ trong ít phút, đám cháy đã bao trùm toàn bộ xe.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Người dân và người tham gia giao thông phát hiện sự việc nhưng không thể dập tắt kịp thời. Tại hiện trường, chiếc xe khách chỉ còn lại khung sắt, phần nội thất bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an địa phương đã có mặt để điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường. Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ cháy.