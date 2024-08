Xe điện Audi tại Trung Quốc không dùng logo của hãng

Việc loại bỏ logo 4 vòng tròn quen thuộc được cho là động thái nhằm phân biệt các sản phẩm xe điện phát triển tại Trung Quốc với nhóm còn lại trong danh mục của hãng.

Audi và tập đoàn SAIC của Trung Quốc được báo cáo là đang nghiên cứu phát triển dải sản phẩm xe điện mới dành riêng cho khách hàng tại đất nước tỷ dân. Tuy nhiên, nguồn tin từ Reuters cho hay các mẫu xe này sẽ không sử dụng logo 4 vòng tròn truyền thống của Audi, nhằm mục đích phân biệt chúng với các dòng xe còn lại trong dải sản phẩm.

Biểu tượng 4 vòng tròn lồng vào nhau được Audi giới thiệu lần đầu vào năm 1932, tượng trưng cho sự hợp nhất của Audi, DKW, Horch và Wanderer thành một đơn vị duy nhất có tên Auto Union AG.

Hiện, vẫn chưa rõ các mẫu xe điện dành riêng cho thị trường Trung Quốc - được gọi với mã hiệu “Purple” - sẽ sử dụng logo mới hay chỉ dùng duy nhất tên thương hiệu Audi mà không có sự hiện diện của logo 4 vòng tròn.

Nguồn tin từ Reuters cho hay quyết định loại bỏ logo xuất phát từ việc cân nhắc hình ảnh thương hiệu. Cụ thể, các mẫu xe điện này sẽ được phát triển tại Trung Quốc thay vì ở lục địa già, với sự phụ thuộc ngày càng tăng vào các nhà cung cấp cũng như công nghệ của quốc gia tỷ dân.

Hồi tháng 5, Audi và SAIC từng công bố sẽ phát triển chung một nền tảng dành cho ôtô điện. Tuy nhiên theo thông tin mới nhất, các mẫu xe nói trên sẽ sử dụng nền tảng do SAIC phát triển, vốn đang được sử dụng bởi IM Motors.

Các báo cáo cho biết bộ pin sẽ do CATL cung cấp, trong khi gói ADAS được cung cấp bởi công ty khởi nghiệp Momenta của Trung Quốc. Theo Carscoops, đây có thể là lý do khiến Audi cân nhắc không sử dụng logo 4 vòng tròn quen thuộc nhằm phân biệt các mẫu xe điện tại thị trường Trung Quốc với các sản phẩm ôtô điện do chính hãng xe Đức phát triển, hiện dựa trên nền tảng MEB và PPE của tập đoàn Volkswagen.

Audi được cho là đã từ chối bình luận về thông tin trên, trong khi SAIC khẳng định các mẫu xe điện mới sẽ là “Audi thực thụ với DNA đích thực của Audi”.

Chuyên trang Carscoops đánh giá việc sử dụng nền tảng xe điện do Trung Quốc phát triển có thể giúp Audi dễ dàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng Trung Quốc, đồng thời mang đến cơ hội gia tăng thị phần tại đây dành cho hãng xe Đức.

Doanh số xe điện của Audi tại Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm nay vẫn chưa cán mốc 10.000 xe. Được biết, Audi sẽ ra mắt một mẫu xe concept vào tháng 11, cung cấp cái nhìn sơ lược về dải sản phẩm xe điện mới trong tương lai, đồng thời giới thiệu “câu chuyện thương hiệu” của các mẫu xe này. Một số nguồn tin cho rằng Audi sẽ tung ra đến 9 mẫu xe điện tại Trung Quốc vào năm 2030.