Xe đầu kéo gãy trục, rơi rơ-moóc giữa đường ở TP.HCM

Chiều 13/1, một xe đầu kéo kéo theo sơ-mi rơ-moóc chở đầy đá đang lưu thông trên đường Trường Chinh ra Quốc lộ 51 (TP.HCM) thì trục phía sau xe bất ngờ bị gãy.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 13/1, xe đầu kéo biển số 72H-015.51 kéo theo sơ-mi rơ-moóc biển số 72R-027.68 chở đầy đá, lưu thông từ đường Trường Chinh (đường 81) ra Quốc lộ 51, đoạn qua phường Phú Mỹ, TP.HCM thì bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật.

Thời điểm xe rẽ phải hướng về Đồng Nai, trục phía sau bất ngờ bị gãy khiến rơ-moóc rơi xuống đường. Sự cố gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông.

Xe đầu kéo gặp nạn .

Do sự cố xảy ra đúng giờ cao điểm, giao thông trên Quốc lộ 51 theo hướng từ Vũng Tàu đi Đồng Nai bị ùn ứ kéo dài.

Nhận tin báo, Đội CSGT Nam Sài Gòn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông và hỗ trợ tài xế khắc phục sự cố.

Nhà xe điều động phương tiện khác đến sang tải số đá trên rơ-moóc nhằm sớm giải phóng hiện trường. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng khiến mặt đường Quốc lộ 51 bị hư hỏng. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra làm rõ.