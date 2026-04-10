Xe đầu kéo 'độ' thùng bí mật để vận chuyển dầu lậu qua biên giới

  • Thứ sáu, 10/4/2026 21:55 (GMT+7)
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện một vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với thủ đoạn tinh vi. Đối tượng đã 'độ chế' thùng kim loại bí mật trên xe đầu kéo để cất giấu dầu Diesel.

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một vụ .

xe dau keo anh 1

Chiếc xe đầu kéo mang biển Lào có "độ" thùng bí mật.

Trước đó, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tổ công tác gồm Phòng PC03 phối hợp lực lượng Hải quan và Đồn Biên phòng cửa khẩu tiến hành kiểm tra xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu SITRAK, biển kiểm soát Lào 9295, kéo theo sơ mi rơ moóc KAMAZ, biển kiểm soát Lào 5579, do Hồ Viết Kham (SN 2000, trú xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe được hình trụ, đặt dọc theo sắt xi, vị trí khó quan sát từ bên ngoài. Đây được xác định là nơi cất giấu hàng hóa nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Bên trong thùng kim loại, lực lượng chức năng phát hiện chứa 1.290 lít dầu Diesel, trị giá ước tính gần 50 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, , chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên.

xe dau keo anh 2

Thùng "bí mật" được giấu rất tinh vi.

Đây là thủ đoạn vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới với cách thức cất giấu tinh vi, lợi dụng kết cấu phương tiện để tránh bị phát hiện. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Tiền Phong

    Đại biểu Quốc hội đề xuất cấm thao túng thuật toán lan tin sai lệch

    Thảo luận dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), đại biểu Quốc hội kiến nghị định danh, xác thực tài khoản hoạt động tôn giáo trên mạng, đồng thời cấm lợi dụng thuật toán lan truyền thông tin sai lệch; siết minh bạch tài chính, kiểm soát quyên góp và tài sản số nhằm bịt khoảng trống pháp lý, bảo vệ người dân và uy tín tổ chức tôn giáo.

