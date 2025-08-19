Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe đầu kéo container cháy rụi ở Thủ Đức

  • Thứ ba, 19/8/2025 09:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 19/8, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe đầu kéo xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua TP. Thủ Đức.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ cùng ngày, xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc mang biển số TP.HCM do tài xế T. điều khiển, lưu thông từ cầu Đồng Nai về trung tâm thành phố. Khi đến gần cầu vượt đi bộ số 1 (phường Linh Xuân), bất ngờ ngọn lửa bùng phát từ phần đầu xe.

Chay container Thu Duc TP.HCM anh 1

Hình ảnh đầu kéo kéo theo rơ-moóc bốc cháy trong đêm.

Chỉ trong ít phút, đám cháy lan nhanh bao trùm nắp capo, kèm nhiều tiếng nổ lớn. Tài xế kịp thời mở cửa thoát ra ngoài và tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa. Ngọn lửa được khống chế, song phần đầu xe bị thiêu rụi.

Chay container Thu Duc TP.HCM anh 2

Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08), Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cũng có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn khu vực.

Hiện nguyên nhân và mức thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cháy kho phế liệu ở Hóc Môn, TP.HCM Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy kho phế liệu rộng hàng trăm mét vuông ở huyện Hóc Môn, TP.HCM vào sớm 2/6.

Ôtô lao vào người đi đường, tài xế bất tỉnh bên trong xe ở Thủ Đức

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ ôtô bán tải tông gãy trụ điện và húc vào xe máy làm một người bị thương xảy ra ở phường Thủ Đức, TP.HCM.

14:11 2/8/2025

Nhiều phường tại TP.HCM bị cúp nước cuối tuần này

Để bảo trì, sửa chữa định kỳ và lắp đặt thiết bị, Nhà máy nước Thủ Đức sẽ tạm ngưng hoạt động bơm cấp nước từ đêm thứ Bảy đến rạng sáng Chủ nhật tuần này.

13:00 18/7/2025

Thủ tướng giao nhiệm vụ mới cho Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc được giao trực tiếp xử lý ngay vướng mắc, không được để ách tắc, chậm trễ khi thực hiện tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

23:11 22/6/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/xe-dau-keo-container-chay-rui-tren-quoc-lo-1-post1770462.tpo

Nguyễn Dũng - Trí Viễn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cháy container Thủ Đức TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh Cháy Thủ Đức Cháy xe container TP.HCM Cháy xe đầu kéo

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

80 nam CAND Viet Nam voi su nghiep xay dung, phat trien KT-XH dat nuoc hinh anh

80 năm CAND Việt Nam với sự nghiệp xây dựng, phát triển KT-XH đất nước

8 phút trước 10:20 19/8/2025 Xã hội Xã hội

0

Nhân 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài viết “80 năm Công an Nhân dân Việt Nam - Với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý