Xe cứu hộ gây tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 26

  • Chủ nhật, 19/10/2025 15:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

3 xe tải va chạm liên hoàn trên Quốc lộ 26 đoạn qua Đắk Lắk. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe cứu hộ thiếu quan sát.

Ngày 19/10, cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h45 sáng cùng ngày, tại Km146+400 Quốc lộ 26 (đoạn qua phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk). Xe cứu hộ mang biển kiểm soát 60C-150.92 do anh Đỗ Phú Hiếu (SN 1987, trú tại TP Đà Nẵng) điều khiển, lưu thông hướng Đắk Lắk - Khánh Hòa, đã va chạm với xe tải biển số 47C-263.01 do anh Dương Ngọc Lâm (SN 1980, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk) điều khiển đi cùng chiều phía trước.

Xe cuu ho, gay tai nan anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm khiến xe của anh Lâm tiếp tục đâm vào xe tải biển số 98H-027.51 do anh Nguyễn Văn Linh (SN 1997, trú tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) điều khiển, chạy hướng ngược lại.

Vụ việc khiến 3 phương tiện bị hư hỏng, rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do tài xế xe cứu hộ 60C-150.92 không chú ý quan sát. Sau va chạm xe này mất phanh, lao thêm khoảng 100 m và tông vào cây ven đường mới dừng lại được.

Hiện, cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

https://tienphong.vn/xe-cuu-ho-gay-tai-nan-lien-hoan-tren-quoc-lo-26-post1788526.tpo

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

