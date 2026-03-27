Xe container lật giữa vòng xoay ở TP.HCM, sơn trắng tràn mặt đường

  • Thứ sáu, 27/3/2026 13:42 (GMT+7)
Xe container chở sơn nước lật ngang tại vòng xoay ngã tư Bình Phước (TP.HCM) rạng sáng 27/3, khiến sơn tràn ra đường, giao thông ùn ứ cục bộ.

Rạng sáng 27/3, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại vòng xoay ngã tư Bình Phước (phường Hiệp Bình, TP.HCM), khi xe container chở sơn nước lật ngang, khiến hàng hóa tràn ra mặt đường.

Sơn nước nhuộm trắng mặt đường qua khu vực.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h, xe container biển kiểm soát TP.HCM lưu thông trên đường Đỗ Mười, hướng từ ngã tư Sóng Thần về ngã tư Ga. Khi vào vòng xoay Bình Phước, phương tiện mất thăng bằng, lật nghiêng sang một bên.

Sự cố khiến thùng container biến dạng, nhiều thùng sơn nước bên trong đổ ra ngoài, loang rộng và phủ trắng một phần mặt đường khu vực vòng xoay.

Một nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực khá vắng phương tiện. Sau tiếng động lớn, người dân chạy ra kiểm tra thì thấy sơn tràn khắp mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt.

Hiện trường vụ lật xe container.

Tại hiện trường, phần cabin xe container hư hỏng nặng. Nam tài xế khoảng hơn 40 tuổi bị mắc kẹt bên trong, sau đó tự phá cửa kính để thoát ra ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Đội Bình Triệu cùng các đơn vị liên quan có mặt vào khoảng 5h để điều tiết giao thông, đồng thời phong tỏa khu vực xảy ra tai nạn.

Các công nhân đổ cát lên các mảng sơn tràn để thấm hút và làm sạch mặt đường.

Nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông, lực lượng chức năng huy động công nhân vệ sinh môi trường rải cát lên các vệt sơn tràn, tiến hành thu dọn, làm sạch mặt đường.

Vụ việc khiến giao thông trên đường Đỗ Mười và quốc lộ 13 theo hướng vào trung tâm TP.HCM ùn ứ cục bộ trong nhiều giờ.

Đến khoảng 8h cùng ngày, hiện trường được xử lý xong, giao thông qua khu vực dần ổn định trở lại.

Lương Ý/VTC News

