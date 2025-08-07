Xe container cháy ngùn ngụt ở TP.HCM

Xe container đang di chuyển trên đường bất ngờ bốc cháy dữ dội, người tài xế may mắn thoát ra ngoài an toàn.

Cận cảnh xe container bốc cháy ngùn ngụt ở TP.HCM Khoảng 20h ngày 6/8, trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) đã xảy ra một vụ cháy xe container.

Xe container bị cháy dữ dội phần cabin. Ảnh: B.L.

Vào thời điểm này, xe container chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Khi đến gần giao lộ Bùi Thị Xuân, phường Tân Đông Hiệp thì cabin xe bất ngờ bốc cháy. Người tài xế nhanh chóng dừng xe sát vào dải phân cách rồi mở cửa chạy ra ngoài thoát thân.

Người dân xung quanh và người đi đường đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành.

Đám cháy bao trùm cabin xe khiến lực lượng chữa cháy tại chỗ không thể khống chế. Ảnh: B.L.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau ít phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn nhưng cabin xe container đã bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, vào tháng 7/2025, một xe container và xe ben cũng va chạm trên Tỉnh lộ 769 (tỉnh Đồng Nai). Sau cú va chạm, hai đầu xe bốc cháy ngùn ngụt, rất may các tài xế đã kịp thoát ra ngoài.