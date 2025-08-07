Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe container cháy ngùn ngụt ở TP.HCM

  • Thứ năm, 7/8/2025 06:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Xe container đang di chuyển trên đường bất ngờ bốc cháy dữ dội, người tài xế may mắn thoát ra ngoài an toàn.

Cận cảnh xe container bốc cháy ngùn ngụt ở TP.HCM Khoảng 20h ngày 6/8, trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) đã xảy ra một vụ cháy xe container.

Khoảng 20h ngày 6/8, trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) đã xảy ra một vụ cháy xe container.

Xe container chay TP.HCM anh 1

Xe container bị cháy dữ dội phần cabin. Ảnh: B.L.

Vào thời điểm này, xe container chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Khi đến gần giao lộ Bùi Thị Xuân, phường Tân Đông Hiệp thì cabin xe bất ngờ bốc cháy. Người tài xế nhanh chóng dừng xe sát vào dải phân cách rồi mở cửa chạy ra ngoài thoát thân.

Người dân xung quanh và người đi đường đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành.

Xe container chay TP.HCM anh 2

Đám cháy bao trùm cabin xe khiến lực lượng chữa cháy tại chỗ không thể khống chế. Ảnh: B.L.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau ít phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn nhưng cabin xe container đã bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, vào tháng 7/2025, một xe container và xe ben cũng va chạm trên Tỉnh lộ 769 (tỉnh Đồng Nai). Sau cú va chạm, hai đầu xe bốc cháy ngùn ngụt, rất may các tài xế đã kịp thoát ra ngoài.

3 cuộn thép đứt dây, đè nát cabin xe đầu kéo

Sự cố va chạm giữa hai container trên quốc lộ 5 khiến 3 cuộn thép đứt dây, đè bẹp cabin rồi rơi xuống đường, đoạn qua địa phận xã Lai Khê (TP Hải Phòng sáng 30/7.

17:11 30/7/2025

Pha xử lý 'thót tim' của tài xế xe container ở TP.HCM

Chiếc xe đầu kéo container lưu thông tới khu vực giao lộ nhưng không giảm tốc nên suýt đâm vào nhiều người và phương tiện tại giao lộ.

09:21 30/7/2025

Xe đầu kéo container bay cabin khi va chạm ở Bình Dương

Chiếc xe đầu kéo container đã chạy bỗng bị bay mất cabin sau khi va chạm với một xe container khác đang đậu trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (Bình Dương).

12:09 24/6/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/xe-container-chay-ngun-ngut-o-tp-hcm-ar958349.html

Bảo Linh/VTC News

Xe container cháy TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh container bốc cháy container TP.HCM container tai nạn Mỹ Phước Tân Vạn container cháy TP.HCM

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý