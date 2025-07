Xe công trình cày nát đường vào Di tích Quốc gia đặc biệt

Ông Trần Văn Biên – Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông cho biết, nguyên nhân khiến tuyến đường ĐT649 xuống cấp nghiêm trọng là do quá trình thi công Dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn phía Bắc cầu An Hải. Các phương tiện vận chuyển vật liệu, máy móc phục vụ dự án có tải trọng lớn, di chuyển liên tục khiến mặt đường bị bong tróc, hư hỏng nặng. “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị, yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương có biện pháp khắc phục tạm thời, sửa chữa những đoạn hư hỏng nặng nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và du khách khi lưu thông qua khu vực này” – ông Biên nói.