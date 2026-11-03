Xây dựng hệ giá trị con người để TP.HCM tự tin bước vào kỷ nguyên mới

Đứng trước yêu cầu phát triển dựa trên kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, TP.HCM xác định nhân tố con người giữ vai trò quyết định hàng đầu.

Hội nghị lấy ý kiến của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia và văn nghệ sĩ góp ý dự thảo "Hệ giá trị con người TP.HCM trong thời đại mới" sáng 3/11.

Sáng 3/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị các chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ góp ý dự thảo "Hệ giá trị con người TP.HCM trong thời đại mới". Hội nghị hướng tới xây dựng hệ giá trị vừa đậm đà bản sắc Việt, vừa thể hiện được tinh thần đặc trưng của thành phố mang tên Bác.

4 trục, 12 tiêu chuẩn trong hệ giá trị con người TP.HCM

Phát biểu đề dẫn hội nghị, bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, ôn lại chặng đường hơn 325 năm hình thành và phát triển của vùng đất phương Nam. Bà nhấn mạnh nhân tố con người luôn là yếu tố quyết định xuyên suốt mọi thành công.

Sự cống hiến của đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ đã góp phần quan trọng nuôi dưỡng tâm hồn, định hình chuẩn mực đạo đức và lối sống tốt đẹp của cư dân thành phố.

"Trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên kinh tế khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, TP.HCM phải chuẩn bị một nền tảng tinh thần xã hội vững chắc. Cốt lõi của nền tảng đó là xây dựng con người thành phố phát triển toàn diện cả về bản lĩnh, trí tuệ, năng lực và khát vọng cống hiến", bà Đinh Thị Thanh Thủy nhấn mạnh.

Dự thảo lần thứ ba của khung hệ giá trị được xây dựng trên nền tảng lý luận, thực tiễn và kết quả khảo sát dư luận xã hội rộng rãi với gần 100.000 người tham gia. Kết quả cho thấy 86% người dân đánh giá việc ban hành hệ giá trị là cần thiết để định hướng nếp sống đô thị.

Ban tổ chức đã đúc kết 25 giá trị thành tố, chia thành ba nhóm chính. Nhóm truyền thống và chuẩn mực đạo đức giữ vai trò nền tảng với các giá trị như yêu nước, đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương. Nhóm đặc trưng và sức mạnh nội sinh kết tinh khí chất người phương Nam gồm kiên cường, bất khuất, hào hùng, bao dung, cởi mở, hiếu học, cầu tiến.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, phát biểu đề dẫn hội nghị.

Trong khi đó, nhóm hiện đại, hội nhập và phát triển tạo động lực bứt phá với các tiêu chuẩn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, khát vọng, tiên phong, cống hiến, tự cường, hội nhập, văn minh và hiện đại.

"Dự thảo lần thứ ba cô đọng các giá trị căn bản thành 4 trục với 12 giá trị cốt lõi mang tính khẩu hiệu hành động, nhằm tạo nên một chỉnh thể thống nhất giữa truyền thống và hiện đại. Khung hệ giá trị này sẽ đóng vai trò như bộ lọc văn hóa và thước đo hành vi để mỗi công dân thành phố tự soi, tự sửa", Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Thanh Thủy chia sẻ.

Bộ khung 12 giá trị cốt lõi được sắp xếp cô đọng theo phương châm 5 tiêu chí: rõ ràng, dễ nhớ, dễ truyền thông, dễ đo lường, dễ thực hành.

Trục 1 đặt nền tảng bản sắc với Yêu nước - Đoàn kết - Nghĩa tình. Trục 2 định hình tính kỷ cương công vụ và đời sống xã hội qua Trung thực - Trách nhiệm - Kỷ cương. Trục 3 thể hiện tư duy đô thị hiện đại qua Năng động - Sáng tạo - Văn minh, và Trục 4 khẳng định tầm nhìn vươn ra thế giới bằng Tự cường - Tiên phong - Hội nhập.

Hệ giá trị này không chỉ khắc phục những biểu hiện lệch chuẩn hiện nay như vi phạm trật tự đô thị hay ứng xử thiếu văn hóa trên không gian mạng, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để thành phố tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhà khoa học, chuyên gia, văn nghệ sĩ góp ý cho dự thảo về hệ giá trị con người TP.HCM tại hội nghị.

Giới tri thức, văn nghệ sĩ hiến kế đưa hệ giá trị vào đời sống

Tại phần thảo luận, PGS.TS Hà Minh Hồng, Phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM, đánh giá cao tính bài bản, logic của việc cô đọng hệ giá trị thành 4 trục cốt lõi. Các nội dung phản ánh đúng thực tiễn lịch sử và tinh thần của vùng đất Nam Bộ.

"Cách tiếp cận bài bản từ cơ sở lý luận, thực tiễn đến việc lượng hóa các phẩm chất thành khung hệ giá trị 4 trục đã giúp chúng ta nhìn thấy bản sắc con người TP.HCM gần gũi và thực tế. Nhìn lại tiến trình lịch sử Nam Bộ, chất nghĩa tình và sự cởi mở bao dung vẫn là giá trị thực tại cần được xếp ở vị trí hàng đầu", PGS.TS Hà Minh Hồng phân tích.

Góp ý về giải pháp triển khai, PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng, Giảng viên cao cấp Khoa Văn hóa học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, đề xuất thực hiện tiêu chuẩn hóa đồng bộ trên cả ba mặt: năng lực nghề nghiệp, chức danh và chế độ chính sách đặc thù.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp xây dựng môi trường văn hóa đô thị với phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm biến hệ giá trị thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Ở góc độ nghệ thuật, bà Trương Tứ Muối, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TP.HCM, nhấn mạnh lực lượng văn nghệ sĩ gánh vác sứ mệnh và trách nhiệm rất lớn trong việc chuyển hóa hệ giá trị vào đời sống thông qua các hoạt động sáng tác và quảng bá tác phẩm.

Bà chia sẻ: "Về phía văn học nghệ thuật, chúng tôi xác định đây là sứ mệnh và trách nhiệm rất lớn trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm để nuôi dưỡng tâm hồn, phản ánh khát vọng cống hiến của các dân tộc trên địa bàn thành phố. Để hệ giá trị không chỉ dừng lại ở mặt khẩu hiệu, thành phố cần ban hành cơ chế, chính sách quan tâm và hỗ trợ cụ thể cho các hội nghệ thuật cùng lực lượng nghệ sĩ trong quá trình sáng tạo".

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, phát biểu tổng kết hội nghị.

Phát biểu tổng kết hội nghị, ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, ghi nhận ý kiến, góp ý của giới trí thức đối với dự thảo.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh hạ tầng vật chất dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế được nhân tố con người - nguồn lực nội sinh dẫn dắt sự phát triển bền vững của thành phố.

"Xây dựng hệ giá trị con người TP.HCM không phải là một văn bản hành chính xơ cứng hay sự chủ quan áp đặt. Đó phải là sản phẩm kết tinh từ quá trình lắng nghe đa chiều. Đó là tiếng nói khoa học của giới nghiên cứu, cảm xúc rung động của văn nghệ sĩ và sự đồng thuận, tự giác thực hành của mọi tầng lớp nhân dân", ông Bùi Thanh Nhân khẳng định.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức lấy ý kiến rộng rãi nhân dân tại các địa bàn dân cư và tiến hành các bước phản biện xã hội.

Sau khi tiếp thu, hoàn thiện dự thảo lần thứ tư và trình lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, khung hệ giá trị con người TP.HCM dự kiến sẽ trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, ban hành chính thức vào tháng 12.