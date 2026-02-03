Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam

Chiến lược mới xem truyền thông hình ảnh là công cụ phục vụ phát triển đất nước. Trọng tâm là xây dựng bộ nhận diện quốc gia và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 173/QĐ-TTg ban hành Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Văn bản xác định hoạt động này không chỉ đơn thuần là thông tin, tuyên truyền mà là công cụ mềm có ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho sự phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn.

"Một điểm mới quan trọng của Chiến lược là lần đầu tiên đặt ra yêu cầu xây dựng thông điệp và bộ nhận diện hình ảnh quốc gia thống nhất ở tầm chiến lược, làm nền tảng xuyên suốt cho mọi hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài", thông cáo từ Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - nêu rõ.

Về mục tiêu cụ thể, chiến lược phấn đấu đưa Việt Nam lọt vào Top 3 khu vực ASEAN và Top 30 thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm vào năm 2045. Hình ảnh quốc gia được định vị gắn liền với một nước phát triển, có thu nhập cao và là điểm đến hấp dẫn cho du lịch, đầu tư, sáng tạo.

Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia lần đầu được xây dựng, làm nền tảng thống nhất cho mọi hoạt động truyền thông quảng bá Việt Nam ra thế giới. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nội dung truyền thông tập trung vào việc khắc họa một quốc gia ổn định, năng động và giàu bản sắc. Chiến lược nêu rõ: "Chiến lược hướng tới xây dựng và lan tỏa hình ảnh Việt Nam là quốc gia ổn định về chính trị, năng động về kinh tế, giàu bản sắc văn hóa, có khát vọng đổi mới sáng tạo, môi trường đầu tư - kinh doanh hấp dẫn, là điểm đến an toàn, thân thiện và là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế".

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, phương thức truyền thông sẽ được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, kết hợp hài hòa giữa truyền thông truyền thống và truyền thông số. Các công nghệ tiên phong như dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo sẽ được ứng dụng trong toàn bộ quy trình từ nghiên cứu công chúng đến sản xuất nội dung và đo lường hiệu quả.

Chiến lược cũng nhấn mạnh việc phát huy vai trò của toàn xã hội, trong đó các doanh nghiệp, trí thức và cộng đồng người Việt ở nước ngoài được khuyến khích tham gia quảng bá hình ảnh đất nước thông qua uy tín cá nhân. Việc tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác công - tư được xem là giải pháp để tạo ra sức lan tỏa bền vững.

Cuối cùng, công tác đào tạo nguồn nhân lực làm truyền thông quốc tế đa ngôn ngữ và có năng lực số được xác định là yếu tố then chốt. Việc ban hành chiến lược này thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc đưa truyền thông hình ảnh quốc gia trở thành trụ cột quan trọng nhằm nâng cao vị thế và sức hấp dẫn quốc gia trên trường quốc tế.