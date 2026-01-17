Trong dòng chảy hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, khi văn hóa được nhìn nhận là nền tảng tinh thần và sức mạnh nội sinh bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước, di sản đang trở thành “thước đo” bản sắc và vị thế của mỗi quốc gia.

Với 50 di sản tiêu biểu được UNESCO vinh danh, Việt Nam tự hào là một trong những quốc gia sở hữu kho tàng di sản văn hóa và thiên nhiên phong phú, đa dạng bậc nhất khu vực.

NXB Chính trị quốc gia Sự thật vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Dấu ấn Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới” do PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB làm chủ biên, giới thiệu về các di sản tiêu biểu được UNESCO vinh danh. Các di sản được sắp xếp theo trình tự thời gian được UNESCO vinh danh, phân chia thành 5 phần: Phần I: Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; Phần II: Di sản văn hóa phi vật thể; Phần III: Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới; Phần IV: Khu dự trữ sinh quyển thế giới; Phần V: Công viên địa chất toàn cầu.

Cuốn sách đưa bạn đọc bước vào hành trình trải nghiệm khám phá vẻ đẹp và chiều sâu văn hóa của đất nước Việt Nam.

Cuốn sách phản ánh sinh động sự phong phú, đa dạng và chiều sâu giá trị của kho tàng di sản quốc gia. Mỗi di sản đều mang trong mình câu chuyện của thời gian, dấu ấn sáng tạo và tinh thần bền bỉ của nhiều thế hệ người Việt Nam. Những di sản đó là ký ức thiêng liêng, là “bảo tàng sống” của dân tộc, là nơi quá khứ, hiện tại và tương lai gặp gỡ trong dòng chảy văn hóa. Đồng thời, đó cũng là một “ngôn ngữ” chung, gắn kết các dân tộc, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau khi cộng đồng quốc tế cùng hướng tới những giá trị phổ quát về hòa bình, phát triển bền vững và tôn trọng đa dạng văn hóa.

Không chỉ chú trọng nội dung, cuốn sách còn gây ấn tượng bởi hình thức trình bày hiện đại, sáng tạo, bố cục khoa học, hệ thống hình ảnh về các di sản được tuyển chọn công phu, giúp bạn đọc có cảm giác như đang trực tiếp chiêm ngưỡng và trải nghiệm các không gian di sản trải dài khắp mọi miền đất nước.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm cho rằng: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong đó, di sản văn hóa giữ một vị trí đặc biệt, là kết tinh lịch sử dân tộc, nơi lưu giữ ký ức cộng đồng và là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo của nhân dân Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Di sản chỉ thực sự trường tồn khi được cộng đồng trân trọng và chung tay gìn giữ. Khi hiểu sâu sắc về giá trị của di sản, chúng ta sẽ có thêm niềm tin và khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới".

Trong bối cảnh hiện nay, khi di sản đóng vai trò ngày càng quan trọng như một dạng “sức mạnh mềm” giúp nâng cao vị thế quốc gia, thúc đẩy giao lưu văn hóa và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, cuốn sách góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, thân thiện; một Việt Nam trân trọng quá khứ, kiến tạo hiện tại và hướng tới tương lai. Cuốn sách còn góp phần nâng cao nhận thức xã hội, củng cố tình yêu quê hương, đất nước, hun đúc niềm tự hào dân tộc và tạo sự đồng thuận, lan tỏa trách nhiệm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.