Trong mùa giải cuối cùng của HLV Xavi Hernandez tại CLB xứ Catalonia, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ rạn nứt xuất hiện trong mối quan hệ giữa nhà cầm quân này và Lewandowski. Theo Sport, cựu danh thủ người Tây Ban Nha muốn ban lãnh đạo đẩy trung phong người Ba Lan khỏi CLB, vì cho rằng cầu thủ này lớn tuổi và không còn phù hợp với lối chơi pressing tầm cao.

Nhận thấy sự bất hợp lý từ yêu cầu của HLV Xavi, ban lãnh đạo Barcelona từ chối, để rồi chính huyền thoại đội bóng mới là người phải rời đi. Quyết định này dẫn tới kết cục không ai ngờ tới.

Mùa 2024/25, Lewandowski thể hiện phong độ đỉnh cao, ghi 12 bàn thắng trên tất cả đấu trường, vượt qua Erling Haaland (11 bàn) và bỏ xa Kylian Mbappé (5 bàn). Những con số không chỉ là bức tranh hiện tại mà còn phản ánh sức mạnh và sự ảnh hưởng của Lewy ở Barcelona.

Không phải sự may mắn, mà là lối chơi mới của đội bóng dưới thời HLV Hansi Flick giúp Lewandowski phát huy hết khả năng săn bàn của mình. Đại diện xứ Catalonia dưới thời nhà cầm quân người Đức có những thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận trận đấu.

Đội bóng giờ đây thi đấu với phong cách tấn công trực diện hơn, hàng thủ dâng cao và tốc độ triển khai tấn công được đẩy lên nhanh chóng. Điều này giúp Lewandowski thường xuyên có mặt ở khu vực trung tâm vòng cấm, nơi anh có thể phát huy hết khả năng dứt điểm đa dạng của mình.

Trận đấu với Alavés thuộc vòng 9 La Liga hôm 6/10 là minh chứng rõ ràng nhất. Lewy ghi hat-trick đầy ấn tượng, bao gồm pha đánh đầu chuẩn xác và hai bàn thắng tuyệt đẹp bằng chân phải.

Việc Barcelona dồn bóng vào vòng cấm giúp Lewandowski luôn ở đúng vị trí để kết thúc pha bóng. Anh không cần phải di chuyển quá nhiều mà chỉ tập trung vào nhiệm vụ duy nhất: ghi bàn.

"Bạn có thể thấy những sự khác biệt, chúng tôi (khi trước - PV) không có những trận đấu như thế này ở mùa 2023/24", Lewandowski chia sẻ về khác biệt của Barcelona dưới thời Xavi và Hansi Flick. Phát ngôn này được hiểu như một cách để "mỉa mai" cách tiếp cận trận đấu của Xavi buồn tẻ hơn.

Mặc dù Lewandowski bùng nổ trước các đối thủ như Alavés, các trận đấu lớn sắp tới với Bayern Munich hay Real Madrid mới là thước đo thực sự cho phong độ của anh. Đối đầu với các đội bóng tên tuổi, đặc biệt là những đội có hàng thủ chắc chắn, thử thách sẽ lớn hơn rất nhiều.

Mỗi trận đấu có tính chất khác nhau, nhưng với phong độ hiện tại, Lewy cho thấy mình là tiền đạo trung tâm hay nhất ở châu Âu. "Ghi nhiều bàn hơn Haaland, gấp đôi số bàn thắng của Mbappe", El Mundo Deportivo chạy dòng tiêu đề lớn, để chỉ khả năng đáng sợ của Lewandowski.

Những bàn thắng của Lewandowski không chỉ là kết quả của tài năng cá nhân mà còn phản ánh sự kết nối tốt với đồng đội. Từ Casadó, Pedri tới Raphinha, họ đều tìm được tiếng nói chung với mũi nhọn người Ba Lan. Các cầu thủ này hoạt động không biết mệt mỏi, giúp Lewy dễ dàng tìm được khoảng trống và tận dụng cơ hội.

Barcelona đang đứng trước những thách thức lớn, nhưng với phong độ ổn định của Lewandowski và sự phát triển mạnh mẽ của các tài năng trẻ, đội bóng hoàn toàn có thể đối mặt với mọi đối thủ. Điều quan trọng nhất với CLB lúc này là duy trì phong độ và tránh những ảnh hưởng từ loạt trận quốc tế, cái mà giới bóng đá thường gọi là “virus FIFA”.

Khởi đầu ấn tượng của Lewandowski mang tới sự tự tin cho Barcelona, đồng thời củng cố niềm tin từ người hâm mộ rằng đội bóng đang trở lại. Chân sút người Ba Lan không chỉ ghi bàn đều đặn, mà còn trở thành biểu tượng cho sự phục hồi và tái thiết của CLB.

Với những gì thể hiện, Lewandowski tiếp tục khẳng định mình là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới và sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Barcelona trong cuộc đua giành danh hiệu mùa này. Cựu sao Bayern Munich càng hay, đó sẽ là cái tát vào chính HLV Xavi, người từng muốn đẩy anh khỏi CLB.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.