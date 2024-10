Lewandowski quá đáng sợ

Trên sân Olímpic Lluís Companys, chủ nhà Barcelona không chỉ khẳng định sự vượt trội về lối chơi mà còn có màn trình diễn xuất sắc của những ngôi sao hàng đầu như Robert Lewandowski và Raphinha.

Ngay từ đầu trận, Barcelona thể hiện ý đồ tấn công mạnh mẽ. Phút thứ 8, Robert Lewandowski mở tỷ số sau một pha phối hợp đẹp mắt với Raphinha. Tiền đạo người Ba Lan dứt điểm gọn gàng sau đường căng ngang từ cầu thủ người Brazil, giúp Barca dẫn trước.

Sau bàn mở tỷ số, Barcelona tiếp tục gia tăng sức ép và không cho đối thủ đến từ Thụy Sĩ bất kỳ cơ hội nào. Phút 34, Raphinha tận dụng một tình huống bóng bật ra để ghi bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà. Chỉ ba phút sau, Inigo Martinez nâng tỷ số lên 3-0 với một cú đánh đầu mạnh mẽ từ quả phạt góc.

Trong hiệp hai, Lewandowski tiếp tục tỏa sáng khi anh hoàn tất cú đúp ở phút 53 từ một pha đánh đầu sau quả phạt góc của Martinez. Không chỉ giúp Barcelona giành chiến thắng dễ dàng, cú đúp này còn đưa Lewandowski cân bằng kỷ lục với Lionel Messi về số bàn thắng trung bình mỗi 90 phút tại Champions League.

Lewandowski hiện đạt tỷ lệ 0,79 bàn/90 phút, ngang bằng với Messi, trở thành một trong những tay săn bàn đáng gờm nhất lịch sử giải đấu.

Bàn thắng cuối cùng đến vào phút 80 khi hậu vệ Mohamed Camara của Young Boys vô tình đá phản lưới nhà sau nỗ lực ngăn chặn đường căng ngang từ Alejandro Balde, ấn định chiến thắng 5-0 cho Barcelona.

Ở trận này, Barcelona hoàn toàn áp đảo so với đối thủ. Họ kiểm soát bóng 67%, tung ra 20 pha dứt điểm - 8 trong đó trúng đích. Tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) của chủ nhà đạt 2,94.

Chiến thắng giúp đội bóng xứ Catalonia lấy lại niềm tin sau thất bại trước Monaco ở trận ra quân Champions League, đồng thời khẳng định sức mạnh trong hành trình chinh phục cúp châu Âu.

