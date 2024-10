Iniesta giải nghệ

Trong suốt những tháng qua, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới không ngừng dõi theo từng bước đi Andres Iniesta. Liệu anh sẽ tìm được một bến đỗ mới để tiếp tục sự nghiệp hay sẽ quyết định treo giày? Và rồi, câu trả lời đã đến.

Chiều 1/10, Marca đưa tin ngôi sao người Tây Ban Nha quyết định giải nghệ. Thông báo chính thức sẽ được đưa ra vào ngày 8/10.

Iniesta được xem là một trong những cầu thủ được yêu mến nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Anh nổi tiếng với bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup 2010, ghi bàn duy nhất của trận đấu chỉ 4 phút trước khi kết thúc hiệp phụ thứ hai, mang về chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử cho "La Roja". Ngoài ra, Iniesta cũng đóng vai trò then chốt trong các chiến thắng tại Euro 2008 và 2012.

Ở đội tuyển quốc gia, Iniesta có 131 lần ra sân và ghi được 13 bàn thắng. Anh xếp thứ 5 trong danh sách cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển nhiều nhất, chỉ đứng sau Sergio Ramos, Iker Casillas, Sergio Busquets và Xavi Hernandez.

Iniesta cũng là huyền thoại của Barcelona, có 674 lần ra sân và ghi 57 bàn. Danh thủ này sở hữu 9 chức vô địch La Liga, 4 UEFA Champions League cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Khi sang Nhật chơi cho Vissel Kobe, Iniesta từng vô địch J1 League, Emperor's Cup, Japanese Super Cup. Năm 2023, Iniesta chuyển tới khoác áo Emirates FC tại UAE. Dù vậy, cuộc phiêu lưu của cựu danh thủ Barcelona chỉ kéo dài 1 năm. Tháng 7/2024, Iniesta rời CLB và chưa tìm được bến đỗ mới nào tới nay.

Với tài năng và đóng góp to lớn cho bóng đá Tây Ban Nha, Iniesta sẽ mãi được người hâm mộ nhớ đến như một huyền thoại đích thực của "Bò tót". Quyết định giải nghệ của anh đánh dấu sự kết thúc của một thời đại vàng son trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.

