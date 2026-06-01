Xác minh vụ nam sinh lớp 8 bị nhóm thiếu niên truy đuổi, hành hung

  • Thứ hai, 1/6/2026 15:05 (GMT+7)
Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ nam sinh lớp 8 ở Lào Cai bị một nhóm thiếu niên truy đuổi, dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc.

Sáng 1/6, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, cho biết giao các đơn vị liên quan xác minh vụ việc một nam sinh bị nhóm thiếu niên hành hung trên địa bàn.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh một nam sinh bị nhiều thiếu niên truy đuổi và đánh đập.

Theo nội dung đoạn clip này, nhóm thiếu niên này nhiều lần dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu và cơ thể nạn nhân.

Đoạn video sau khi được chia sẻ thu hút sự quan tâm của nhiều người. Được biết, nạn nhân là học sinh lớp 8 của trường THCS Hoàng Hoa Thám.

Gia đình nam sinh cho biết em từng bị một người trong nhóm xuất hiện trong clip dùng gậy đánh dù hai bên không quen biết và không xảy ra mâu thuẫn.

Do lo sợ bị trả thù, nam sinh không kể lại sự việc với người thân. Chỉ đến khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, gia đình mới biết con mình từng bị hành hung.

Trong lần xảy ra vụ việc được ghi lại trong clip, nhóm thiếu niên được cho là dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu và người nạn nhân. Mũ bảo hiểm sử dụng để tấn công đã bị vỡ trong quá trình hành hung.

Cũng theo nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội, nhóm học sinh tham gia đánh nam sinh được cho là đang theo học tại trường THCS K.T.

Gia đình bày tỏ lo ngại trước tính chất manh động của vụ việc, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh, làm rõ và xử lý những người liên quan theo quy định. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

