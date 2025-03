Xác minh tài xế taxi G7 bị đánh nhập viện trước cửa nhà xe Quang Giang

Một tài xế taxi G7 tố việc mình đang đợi đón khách thì bị người của nhà xe Quang Giang khóa bánh xe, sau đó bị hành hung, phải nhập viện cấp cứu.

Ông Đ.T.D. (SN 1984, ở Mê Linh, Vĩnh Phúc) cho hay vào khoảng 4h30 ngày 6/3, ông lái taxi BKS 30F 355XX của hãng taxi G7 đến khu vực trước cửa số nhà 55 Nguyễn Hoàng. Trong lúc đợi khách, ông sang số nhà 70 (đối diện) uống nước. Lúc này, một người đàn ông ra khóa bánh taxi của ông D.

Ông D. đang điều trị tại bệnh viện.

"Tôi chạy đến nói chuyện, mong người này thông cảm và mở khóa. Tuy nhiên, người này đã chửi bới, cho rằng đây là khu vực của nhà xe Quang Giang nên không được đỗ xe. Khi tôi nói nếu sai thì xin lỗi, đừng chửi bới nặng lời, người này đã dùng khóa xe đánh liên tiếp vào đầu khiến tôi gục tại chỗ", ông D. kể.

Hiện, ông D. đang được điều trị tại khoa Thần Kinh, bệnh viện 19-8. Ông vẫn chưa thể ngồi dậy do chóng mặt và buồn nôn. Gia đình đã trình báo công an phường Mỹ Đình 2. Công an đã đến bệnh viện lấy lời khai.

Trưa 6/3, phóng viên ghi nhận có nhiều công an đến khu vực nhà xe Quang Giang để xác minh, làm việc với đại diện nhà xe.

Trên vỉa hè đường Nguyễn Hoàng, vết máu của nạn nhân kéo dài khoảng 20 m.

Cơ quan công an đến hiện trường xác minh, lấy lời khai về vụ việc.

Anh Lê Văn H. (26 tuổi, nhân viên bảo vệ nhà hàng gần hiện trường) cho biết, anh nghe thấy tiếng cãi vã, sau đó là tiếng hô hoán "đánh người". Anh H. cho biết thêm, người đánh ông D. trước đó cũng từng có hành vi hung hãn, ném chai bia vào nhân viên của mình.

Anh Nguyễn Văn V. (30 tuổi, nhân viên bảo vệ nhà hàng đối diện số 55 Nguyễn Hoàng) cho biết, anh thấy ông D. ôm đầu, đi trên vỉa hè, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Vết máu của ông D. rơi trên vỉa hè đường Nguyễn Hoàng.

Ông Nguyễn Anh Quân, Tổng Giám đốc G7 taxi, cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo công ty đã đến thăm, động viên lái xe và cùng gia đình trình báo cơ quan công an xử lý nghiêm đối tượng hành hung người trái pháp luật.

Lãnh đạo công an phường Mỹ Đình 2 cho biết đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc và đang điều tra, làm rõ.

