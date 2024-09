Xác minh nước màu đỏ lạ tràn vào khu dân cư ở Hà Nội

Thời tiết 18/9: Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi hứng mưa rất to

0

Dự báo thời tiết 18/9, mưa to xuất hiện trên khắp cả nước. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi từ trưa nay đến đêm mai, có mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to.