Xác minh nguyên nhân bọt trắng xóa như băng trôi trên sông ở Lạng Sơn

Một đoạn sông Kỳ Cùng (Lạng Sơn) bất ngờ xuất hiện những mảng bọt trắng dày đặc. Chính quyền địa phương bước đầu đã xác minh được nguyên nhân gây ra hiện tượng này.

Mảng bọt trắng được anh Tú nhìn thấy trên sông Kỳ Cùng trưa 3/7. Ảnh: NVCC.

Khoảng 12h50 ngày 3/7, khi đi ngang qua khu vực sông Kỳ Cùng (Lạng Sơn), anh Mai Tú bất ngờ nhìn thấy nhiều mảng trắng nổi lềnh bềnh trên mặt sông. Khung cảnh từ xa giống như những tảng băng trôi khiến anh không khỏi ngạc nhiên nên dừng lại ghi hình.

"Lần đầu tiên tôi thấy sông có hiện tượng này", anh Tú nói với Tri Thức - Znews. Những bức ảnh sau đó được anh đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Chiều cùng ngày, đại diện UBND phường Đông Kinh cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định nguồn phát sinh bọt trắng đến từ một căn nhà bỏ trống đã lâu ở khu vực gần Mỹ Sơn, thuộc địa bàn phường Đông Kinh. Ngôi nhà vừa được một nhóm người thuê lại. Trong quá trình dọn dẹp, nhóm phát hiện một can nhựa dung tích khoảng 20 lít chứa chất tạo bọt nano và đã đổ xuống hệ thống cống thoát nước.

Do trên địa bàn có mưa, lượng nước lớn đã cuốn chất tạo bọt theo hệ thống thoát nước chảy ra sông Kỳ Cùng, tạo thành các mảng bọt trắng nổi dày đặc trên mặt sông. Đây được xác định là nguyên nhân gây ra hiện tượng bất thường mà người dân ghi nhận trong ngày 3/7.

Đại diện UBND phường Đông Kinh cho biết địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý vụ việc theo quy định. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát và làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Chính quyền cũng khuyến cáo người dân không tự ý đổ hóa chất hoặc các chất không rõ nguồn gốc xuống hệ thống thoát nước, tránh gây ảnh hưởng đến môi trường và chất lượng nguồn nước.