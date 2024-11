Xác định số lượng voi rừng ở Đồng Nai

Đồng Nai có quần thể voi hoang dã lớn thứ 2 cả nước với khoảng 25-27 cá thể phân bố tại 3 khu vực rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, Vườn Quốc gia Cát Tiên và Công ty TNHH MTV Lâm trường La Ngà.

Đây là số liệu được xác định qua phân tích từ hàng trăm nghìn bức hình ghi nhận qua 60 bẫy ảnh được thực hiện từ tháng 6/2022 đến nay trong khuôn khổ dự án “Bảo vệ voi châu Á tại Đồng Nai thông qua các giải pháp giảm thiểu và ngăn chặn xung đột voi - người một cách bền vững".

Qua phân tích ảnh, các chuyên gia trong nước và quốc tế xác định đàn voi rừng ở Đồng Nai có 25-27 cá thể (số liệu trước đây ước lượng khoảng 14 cá thể). Trong số này có khoảng 8 voi đực trưởng thành và 3 voi cái trưởng thành. Thể trạng trung bình của voi đạt 8 điểm (điểm cao nhất ở khung thể trạng tốt). Điều này cho thấy vùng sinh cảnh, điều kiện thức ăn, nguồn nước ở Đồng Nai rất tốt cho voi.

Theo đánh giá của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, đơn vị trực tiếp thực hiện chương trình, những năm gần đây, với công tác bảo tồn voi, tỉnh Đồng Nai đã triển khai nhiều dự án, đáng chú ý là 2 dự án "Khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020" và "Đầu tư xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung dự án Khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020". Nhờ vậy, tỉnh Đồng Nai có quần thể voi hoang dã lớn thứ hai cả nước, số lượng các loài động, thực vật khác cũng rất lớn.

Tỉnh Đồng Nai đã và đang áp dụng các biện pháp hướng đến chung sống hài hòa với voi rừng như: đầu tư hàng rào điện với 75 km để hạn chế voi ra khỏi rừng, xây dựng các chảo nước và bổ sung khoáng cho voi tắm và uống, xây dựng chòi canh quan sát voi và lập tổ xung kích tuyên truyền. Công tác bảo tồn tốt nên số lượng cá thể voi tăng, trong cơ cấu đàn có voi bố, voi mẹ, voi con; các vụ xung giữa voi và người giảm.

Ông Ngô Văn Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho biết, thời gian tới chi cục sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát sự dịch chuyển của đàn voi để có phương án bổ sung nguồn thức ăn, nước uống, tạo môi trường sống tốt cho voi. Cùng với đó, phục hồi và phát triển rừng tạo sinh cảnh cho voi, ngăn chặn nạn săn bắn voi lấy ngà. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết cách chung sống hài hòa với thiên nhiên và tiến tới phát triển du lịch sinh thái rừng.

