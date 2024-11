Mua khỉ bị thương về nuôi, phát hiện là loài quý hiếm

Vườn Quốc gia Vũ Quang vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm Hà Tĩnh tổ chức bàn giao, tiếp nhận cá thể khỉ vàng quý hiếm từ người dân giao nộp.

Trước đó, bà Trần Thị Nga (xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) trong chuyến đi công tác tại huyện Kỳ Anh tình cờ gặp một người dân bán một con khỉ trong tình trạng bị thương. Thấy vậy, chị Nga đã mua cá thể khỉ này về nuôi và chăm sóc, chữa trị.

Nhận thấy đây là loài động vật quý hiếm cần được bảo tồn, chị Nga đã liên hệ với Vườn Quốc gia Vũ Quang để bàn giao cho cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên.

Qua kiểm tra, đây là cá thể khỉ vàng, tên khoa học là Macacca mulatta, thuộc nhóm IIB, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Cá thể khỉ nặng khoảng 1 kg.

Mới đây, Vườn Quốc gia Vũ Quang cũng vừa tiếp nhận một cá thể cú mèo (tên khoa học là Strigidae nặng 2,8 kg, thuộc nhóm động vật thông thường) từ hộ gia đình bà Nguyễn Thị Lệ Thu (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) bàn giao.

Các cá thể động vật này sẽ được cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp tục theo dõi, chăm sóc, đảm bảo an toàn trước khi thả về môi trường tự nhiên phục vụ công tác bảo tồn.

