Xác định nguyên nhân vụ hành hung thai phụ ở Bắc Ninh

Ngày 27/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã làm rõ nguyên nhân đối tượng đánh thai phụ trong cửa hàng hoa quả ở phường Quế Võ.

Đối tượng Nguyễn Văn T làm việc tại Công an phường Quế Võ.

Trước đó, 14h30 phút ngày 25/6, Công an phường Quế Võ vận động Nguyễn Văn T, đối tượng hành hung phụ nữ đang mang thai, đến cơ quan công an làm việc. Đây là vụ việc gây bức xúc trong dư luận những ngày qua.

Cụ thể, ngày 23/6, Công an phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H (sinh năm 1994), trú phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh về việc khoảng 21h15 ngày 22/6, khi chị H đang mua hoa quả tại cửa hàng Vũ Thảo (số 938, đường Quang Trung, tổ dân phố 1, phường Quế Võ), bị Nguyễn Văn T (sinh năm 1986), trú phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh, chửi bới và dùng tay tát, đấm vào phần đầu.

Chị H bị hoa mắt, chóng mặt và bị thương, phải vào Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Bắc Ninh điều trị, theo dõi sức khỏe. Chị H đang mang thai ở tuần thứ 32.

Ngay khi tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, Công an phường Quế Võ khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ và lấy lời khai của các nhân chứng.

Qua xác minh sơ bộ, Công an phường Quế Võ xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là mâu thuẫn cá nhân trước đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng T đã vào TP.HCM giải quyết việc cá nhân.

Nhận thấy đối tượng đã rời khỏi địa phương, Công an phường Quế Võ phối hợp gia đình đối tượng để giải thích, vận động ra trình diện.

Đến khoảng 14h30 ngày 25/6, đối tượng Nguyễn Văn T đến trụ sở Công an phường làm việc.

Hình ảnh cắt ra từ clip ghi lại cảnh anh T hành hung chị H ở phường Quế Võ, Bắc Ninh.

Được biết, T và chị H quen biết nhau. Nguyên nhân được xác định là mâu thuẫn từ trước giữa T và chị H về việc thanh toán vật liệu xây dựng. Sau đó, T có nghe hàng xóm kể là chị H chửi mình.

Ngày 22/6, T đang ngồi bên đường thì thấy chị H đi vào cửa hàng hoa quả Vũ Thảo nên sang để "hỏi chuyện".

Khi thấy chị H, T hành hung thai phụ này. T còn giật dao của người phụ nữ đang gọt hoa quả, đưa phía cán dao về phía chị H, thách chị này đâm mình. Sự việc được người dân can ngăn nên hai bên dừng lại.

Công an phường Quế Võ tiếp tục xác minh, làm rõ, đề xuất hướng xử lý đối với Nguyễn Văn T.