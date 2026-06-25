Đối tượng hành hung thai phụ ở Bắc Ninh ra trình diện

Sau khi hành hung một phụ nữ đang mang thai đến mức phải nhập viện, người đàn ông bỏ trốn vào TP.HCM và đã được công an vận động ra trình diện.

Chiều 25/6, Công an phường Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đơn vị đã vận động thành công Nguyễn Văn T. (sinh năm 1986, trú tại phường Phương Liễu, Bắc Ninh) đến cơ quan công an làm việc.

T. là nghi phạm chính trong vụ hành hung một thai phụ tại phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Nguyễn Văn T. đã ra trình diện cơ quan chức năng sau khi hành hung một thai phụ.

Trước đó, ngày 23/6, Công an phường Quế Võ tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H. (sinh năm 1994, trú tại phường Đào Viên, Bắc Ninh) về việc bị hành hung vô cớ.

Theo đơn trình báo, vào khoảng 21h15 ngày 22/6, khi chị H. đang đứng mua trái cây tại cửa hàng "Vũ Thảo" (số 938 đường Quang Trung, tổ dân phố 1, phường Quế Võ), thì Nguyễn Văn T. bất ngờ xuất hiện. Tại đây, T. liên tục chửi bới, sau đó lao vào dùng tay tát, đấm liên tiếp vào vùng đầu chị H.

Đáng chú ý, thời điểm bị hành hung, chị H. đang mang thai ở tuần thứ 32. Sau khi bị hành hung, nạn nhân hoa mắt, chóng mặt, chấn thương và phải lập tức nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Bắc Ninh để điều trị, theo dõi sức khỏe.

Nguyễn Văn T. túm cổ áo, đánh vào đầu thai phụ tại cửa hàng hoa quả ở Bắc Ninh. Ảnh: Cắt từ clip.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Quế Võ đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ và lấy lời khai từ các nhân chứng. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân từ trước giữa hai bên.

Sau khi gây án, T. rời khỏi địa phương, trốn vào TP.HCM với lý do "giải quyết việc cá nhân".

Công an phường Quế Võ đã phối hợp với gia đình T., dùng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp giải thích, vận động đối tượng quay về đầu thú. Đến khoảng 14h30 ngày 25/6, Nguyễn Văn T. đã đến trụ sở công an phường trình diện.

Hiện vụ việc được Công an phường Quế Võ tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.