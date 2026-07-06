Xả súng tại nhà hàng burger ở Mỹ, 3 người chết

Ba người chết, bảy người bị thương trong vụ xả súng tại nhà hàng In-N-Out Burger ở thành phố Twin Falls, bang Idaho (Mỹ).

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 1/8 (giờ địa phương) khi nhà hàng đang đông kín khách, theo Reuters.

Theo những đoạn video được ghi lại, vụ xả súng khởi phát bên trong nhà hàng rồi tiếp diễn ở khu vực bên ngoài. Tiếng súng khiến khách hàng và nhân viên hoảng loạn tháo chạy ra bãi đỗ xe và đường phố.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông mặc áo đen, quần jean, cầm khẩu súng trường kiểu AR bước ra khỏi nhà hàng giữa lúc đám đông bỏ chạy.

Người này sau đó tiến đến một chiếc ô tô màu trắng, mở cốp xe và lấy đồ bên trong. Một đoạn video khác ghi lại cảnh nghi phạm đi qua bãi đỗ xe gần khu vực trạm sạc xe Tesla và bắn nhiều phát súng.

Cận cảnh vụ nổ súng tại nhà hàng burger ở Mỹ Ít nhất ba người thiệt mạng và bảy người bị thương sau vụ xả súng tại nhà hàng In-N-Out Burger ở bang Idaho (Mỹ). Nghi phạm được phát hiện đã tử vong gần hiện trường.

Ông Josh Palmer, phụ trách thông tin công cộng của thành phố Twin Falls, cho biết cảnh sát đã phát hiện thi thể nghi phạm nổ súng tại khu vực gần nhà hàng. Tuy nhiên, ông chưa thể xác nhận liệu nghi phạm có nằm trong số ba người thiệt mạng hay không.

Theo ông Palmer, giới chức vẫn đang thông báo cho thân nhân các nạn nhân nên chưa công bố danh tính, độ tuổi hay thông tin cá nhân khác. Một số người bị thương hiện trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, tại cuộc họp báo cùng ngày, Cảnh sát trưởng Twin Falls Matthew Hicks cho biết lực lượng chức năng vẫn đang xác minh danh tính và động cơ của nghi phạm.

"Chúng tôi tin rằng mối đe dọa đối với cộng đồng đã chấm dứt. Hiện trường lúc đó rất hỗn loạn", ông Hicks nói.