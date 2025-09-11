Xã miền núi Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra động đất

Trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại xã Măng Bút (Quảng Ngãi), đây là trận động thứ 5 tại xã này trong ngày 11/9.

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các khoa học trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 11/9, trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi); độ rủi ro thiên tai cấp 0. Đây là trận động thứ 5 tại khu vực này trong ngày 11/9.

Cụ thể, trận động đất có độ lớn 3.6 độ richter, xảy ra khoảng lúc 14h48, có tọa độ 14.883 độ Vĩ Bắc, 108.274 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Trước đó,Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các khoa học trái đất cũng phát đi thông báo về 4 trận động đất khác xảy ra tại xã Măng Bút ngày 11/9.

Bản đồ tâm chấn trận động đất thứ 5 có độ lớn 3.6 xảy ra tại xã Măng Bút (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần.

Cụ thể, trần đầu tiên xảy ra lúc 01h36 có độ lớn 4.5 tại vị trí có tọa độ (14.900 độ vĩ Bắc, 108.256 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Trận thứ 2 xảy ra lúc 2h30 có độ lớn 2.8 tại vị trí có tọa độ (14.913 độ vĩ Bắc, 108.256 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km.

Trận thứ 3 xảy ra lúc 3h24 có độ lớn 2.7 tại vị trí có tọa độ (14.906 độ vĩ Bắc, 108.274 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Trận thứ 4 xảy ra lúc 14h45 có độ lớn 2.7 tại vị trí có tọa độ (14.932 độ vĩ Bắc, 108.218 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Lãnh đạo UBND xã Măng Bút cho biết, sau khi động đất xảy ra, chính quyền địa phương đang rà soát, thống kê thiệt hại tài sản của người dân. Trong khi đó, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), cách tâm chấn gần 150km, nhiều người dân vẫn cảm nhận được sóng rung lắc.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng. Lớn nhất là trận động đất trưa 28/7/2024 có độ lớn 5 độ richter, hay trước đó ngày 23/8/2022 là trận động đất mạnh 4.7 độ.