World Cup 2026 - số phận Nigeria chờ FIFA định đoạt

Phán quyết từ FIFA hôm nay có thể mở lại cánh cửa World Cup 2026 cho Nigeria, hoặc khép hẳn giấc mơ của “Đại bàng xanh”.

Bầu không khí chờ đợi đang bao trùm bóng đá Nigeria khi FIFA dự kiến công bố quyết định về đơn khiếu nại mà Liên đoàn Bóng đá Nigeria (NFF) gửi liên quan đến CHDC Congo.

Ở trận play-off khu vực châu Phi hồi tháng 11/2025 tại Morocco, Nigeria thua CHDC Congo 3-4 trên loạt luân lưu, qua đó lỡ cơ hội giành vé trực tiếp dự FIFA World Cup 2026, giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Tuy nhiên, ngày 15/12/2025, NFF nộp đơn khiếu nại chính thức lên FIFA, cho rằng 6 cầu thủ Congo vừa hoàn tất thủ tục chuyển đổi quốc tịch không đủ điều kiện thi đấu trong trận quyết định. Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận tại châu Phi.

Theo kế hoạch, FIFA sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 16/2/2026. Nếu đơn kiện được chấp thuận, Nigeria có thể được khôi phục quyền tham dự vòng play-off liên lục địa gồm sáu đội vào tháng tới. Đây là cơ hội cuối cùng để giành suất dự vòng chung kết World Cup 2026.

Tổng thư ký NFF Mohammed Sanusi khẳng định liên đoàn không theo đuổi “một việc làm vô ích”. “Chúng tôi tin hồ sơ của mình đủ cơ sở. Đây là một vụ việc vững chắc và chúng tôi chờ quyết định từ FIFA”, ông nói với The Guardian.

Chủ tịch Ủy ban Thể thao Quốc gia Nigeria, Shehu Dikko, cũng bày tỏ sự tự tin về khả năng nhận được kết quả có lợi.

Ở chiều ngược lại, truyền thông châu Phi cho rằng CHDC Congo đang trông cậy vào ảnh hưởng của Tổng thư ký CAF Veron Mosengo-Omba, người từng làm việc tại FIFA và có quan hệ thân thiết với Chủ tịch Gianni Infantino. Một số nguồn tin nhận định phía Congo đang vận động hành lang nhằm bảo vệ kết quả đã đạt được.

Dù vậy, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về FIFA. Nếu một trong hai bên không hài lòng, vụ việc có thể tiếp tục được đưa lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Với người hâm mộ Nigeria, mọi ánh mắt lúc này đều hướng về Zurich. Phán quyết sắp tới không chỉ là câu chuyện pháp lý, mà còn là cơ hội cuối cùng để giấc mơ World Cup được thắp lại.