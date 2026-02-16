Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
World Cup 2026 - số phận Nigeria chờ FIFA định đoạt

  • Thứ hai, 16/2/2026 07:20 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Phán quyết từ FIFA hôm nay có thể mở lại cánh cửa World Cup 2026 cho Nigeria, hoặc khép hẳn giấc mơ của “Đại bàng xanh”.

Bầu không khí chờ đợi đang bao trùm bóng đá Nigeria khi FIFA dự kiến công bố quyết định về đơn khiếu nại mà Liên đoàn Bóng đá Nigeria (NFF) gửi liên quan đến CHDC Congo.

Ở trận play-off khu vực châu Phi hồi tháng 11/2025 tại Morocco, Nigeria thua CHDC Congo 3-4 trên loạt luân lưu, qua đó lỡ cơ hội giành vé trực tiếp dự FIFA World Cup 2026, giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Tuy nhiên, ngày 15/12/2025, NFF nộp đơn khiếu nại chính thức lên FIFA, cho rằng 6 cầu thủ Congo vừa hoàn tất thủ tục chuyển đổi quốc tịch không đủ điều kiện thi đấu trong trận quyết định. Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận tại châu Phi.

Theo kế hoạch, FIFA sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 16/2/2026. Nếu đơn kiện được chấp thuận, Nigeria có thể được khôi phục quyền tham dự vòng play-off liên lục địa gồm sáu đội vào tháng tới. Đây là cơ hội cuối cùng để giành suất dự vòng chung kết World Cup 2026.

Tổng thư ký NFF Mohammed Sanusi khẳng định liên đoàn không theo đuổi “một việc làm vô ích”. “Chúng tôi tin hồ sơ của mình đủ cơ sở. Đây là một vụ việc vững chắc và chúng tôi chờ quyết định từ FIFA”, ông nói với The Guardian.

Chủ tịch Ủy ban Thể thao Quốc gia Nigeria, Shehu Dikko, cũng bày tỏ sự tự tin về khả năng nhận được kết quả có lợi.

Ở chiều ngược lại, truyền thông châu Phi cho rằng CHDC Congo đang trông cậy vào ảnh hưởng của Tổng thư ký CAF Veron Mosengo-Omba, người từng làm việc tại FIFA và có quan hệ thân thiết với Chủ tịch Gianni Infantino. Một số nguồn tin nhận định phía Congo đang vận động hành lang nhằm bảo vệ kết quả đã đạt được.

Dù vậy, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về FIFA. Nếu một trong hai bên không hài lòng, vụ việc có thể tiếp tục được đưa lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Với người hâm mộ Nigeria, mọi ánh mắt lúc này đều hướng về Zurich. Phán quyết sắp tới không chỉ là câu chuyện pháp lý, mà còn là cơ hội cuối cùng để giấc mơ World Cup được thắp lại.

Hà Trang

Nigeria FIFA World Cup 2026

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

