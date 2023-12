'Wonka' - vở nhạc kịch ngọt ngào của Timothée Chalamet

Phần tiền truyện "Wonka" do Timothée Chalamet đóng chính thu hút sự chú ý bởi góc tiếp cận thú vị. Tuy nhiên, cốt truyện vẫn còn nhiều tình tiết lộn xộn chưa đủ thuyết phục.

Genre: Phiêu lưu, gia đình, hài hước

Director: Paul King

Cast: Timothée Chalamet, Hugh Grant, Rowan Atkinson, Matt Lucas...

Rating: 6,5/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Qua hàng thập kỷ, câu chuyện về Willy Wonka và nhà máy chocolate luôn được yêu quý bởi sự kỳ diệu mà thế giới này mang lại. Phần tiền truyện mới ra mắt Wonka sẽ khám phá nhiều hơn về giai đoạn lập nghiệp của ông chủ nhà máy chocolate. Theo đó, nam diễn viên Timothée Chalamet đảm nhận thể hiện phiên bản Willy Wonka trẻ tuổi.

Khi thị trường vắng bóng bom tấn cùng loạt phim hoạt hình mờ nhạt, Wonka trở thành tác phẩm nổi bật nhất mùa giáng sinh năm nay. Trước mắt đường đua chỉ còn Aquaman and the Lost Kingdom. Song, Wonka của Timothée Chalamet có lợi thế khi được công chiếu trước cùng nội dung dễ tiếp cận khán giả mọi lứa tuổi.

Một Willy Wonka rất khác

Phần kịch bản được chấp bút bởi Simon Farnaby và Paul King đã vượt xa khỏi nguyên tác, mang tới một câu chuyện thú vị hơn về hành trình Willy Wonka trở thành ông hoàng chocolate.

Trong Willy Wonka and the Chocolate Factory (1971) và Charlie and the Chocolate Factory (2005), nhân vật này được khắc họa là người giàu trí tưởng tượng, hồn nhiên và có phần lập dị. Phiên bản do Timothée Chalamet thể hiện trở nên sâu sắc và thân thiện hơn. Xuất thân từ nghèo khó, mẹ của Willy Wonka đóng vai trò là người truyền lửa cho chàng trai trẻ.

Bộ phim mở đầu với phân cảnh tràn đầy khát vọng của tuổi trẻ. Willy Wonka cất giọng ca đầy hứng khởi trên con thuyền cập bến thủ đô London (Anh). Sau 7 năm du ngoạn khắp nơi trên thế giới, Wonka thu thập đủ những nguyên liệu quý hiếm nhằm tạo nên những loại chocolate tuyệt hảo nhất.

Willy Wonka trẻ tuổi được thể hiện đầy hứng khởi bởi Timothée Chalamet.

Khởi nghiệp chỉ với 12 đồng bạc trong người, Willy Wonka đặt mục tiêu mở cho mình một cửa hàng tại Galleries Gourmet, kinh đô của chocolate. Tuy nhiên, Willy Wonka gặp vô số khó khăn khiến anh rỗng túi chỉ sau một bài hát.

Sự ngây thơ của Wonka đã khiến anh rơi vào cái bẫy của bà chủ trọ Scrubbit. Chưa dừng lại ở đó, anh còn phải đối đầu với băng đảng chocolate gồm 3 ông lớn Slugworth, Fickelgruber và Prodnose. Bên cạnh đồng tiền, nơi đây còn bị chi phối bởi chocolate, một chi tiết thú vị giúp bộ phim trở nên hài hước.

Dẫu vậy, Willy Wonka không phải đơn độc. Đồng hành cùng anh là nhóm bạn gồm những người bị Scrubbit lừa đảo. Trong số đó, Noodle (Calah Lane) có nguồn gốc thú vị và cũng là trợ thủ đắc lực cho Wonka.

Phần còn lại của bộ phim là hành trình Willy Wonka cùng nhóm bạn nỗ lực bán chocolate để giải thoát cho bản thân mình. Tài tử Hugh Grant trong vai người Oompa-Loompa là sự xuất hiện thú vị đóng vai trò gỡ nút thắt cho tình huống cuối. Bộ phim khép lại với phân cảnh Wonka thể hiện ca khúc Pure Imagination cùng hình ảnh nhà máy chocolate dần xuất hiện.

Vở nhạc kịch chưa trọn vẹn

Cây viết Owen Gleiberman của Variety nhận định: "Đối với Willy Wonka, chocolate không chỉ là một loại bánh kẹo. Đó là một tôn giáo, một thứ sẽ thúc đẩy bạn và thay đổi tâm trạng, cuộc sống của bạn. Niềm tin đó được thể hiện qua màn trình diễn có sức lan tỏa đến mê hồn của Chalamet".

Trên thực tế, Timothée Chalamet truyền tải được sự hồn nhiên, vô tư đầy nhiệt huyết vốn có ở Willy Wonka, điều chúng ta vốn quen thuộc. Dẫu vậy, điều còn thiếu trong bộ phim này chính là "cái tôi" thương hiệu của Wonka. Kịch bản của Simon Farnaby và Paul King không có sự bất ngờ, chưa kể đến việc rơi rụng tình tiết.

Đáng tiếc hơn khi Wonka sở hữu khối nhân vật đồ sộ dẫn đến việc lãng phí diễn viên. Điển hình là vai mục sư Julius do Rowan Atkinson thủ vai trở nên thừa thãi và chỉ phục vụ mục đích quảng bá.

Một điểm trừ khác đó là phần hiệu ứng hình ảnh và bối cảnh phim cho thấy sự lười biếng, người xem có cảm giác quen thuộc như đang trong loạt phim Fantastic Beasts. Song, Wonka và Fantastic Beasts đều do hãng phim Warner Bros. sản xuất thì khó tránh được cảnh "gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau". Tạo hình người Oompa-Loompa trong phim được cứu bởi tài diễn xuất của Hugh Grant.

Tạo hình của Hugh Grant trong vai Oompa-Loompa chưa có sự đồng đều về mặt hình ảnh.

Phần âm nhạc của Wonka do Neil Hannon và Joby Talbot đảm nhận là điểm nổi bật của bộ phim. Theo đó, đạo diễn Paul King hầu hết sử dụng âm nhạc khi mở đầu các phân cảnh, khiến người xem có sự thích thú. Ngoài sự trở lại của Pure Imagination hay Oompa Loompa ở cuối phim, ca khúc A World of Your Own thể hiện bởi Timothée Chalamet cũng để lại ấn tượng.

Thiết kế trang phục bởi Lindy Hemming, kỹ thuật quay phim của Chung-hoon Chung cũng là những điểm sáng trong bộ phim.

Nhìn chung, Wonka có phần xa rời khán giả nhí, bộ phim tập trung kể và giải quyết những vấn đề của người trưởng thành. Sở hữu cốt truyện kém sắc cùng khối nhân vật đồ sộ, Wonka là một vở nhạc kịch chưa trọn vẹn.

Tác phẩm đáng xem mùa giáng sinh

Trước Wonka, Paul King từng thành công với bộ đôi tác phẩm về chú gấu Paddington. Bằng cách kết hợp giữa hoạt hình và hành động, vị đạo diễn đã tạo nên những cuộc phiêu lưu thú vị dành cho mọi lứa tuổi. Qua đó, truyền tải thông điệp về xã hội pha lẫn một chút sự hóm hỉnh, ngọt ngào.

Điều này cũng được Paul King tái hiện rõ nét trong tiền truyện về Willy Wonka. Bộ phim khởi đầu với thông điệp: "Mọi điều tốt đẹp trên thế giới này đều bắt đầu từ một giấc mơ". Tới kết phim, Wonka và khán giả không khỏi xúc động khi đọc lời nhắn của người mẹ: "Bí mật không nằm ở chocolate mà ở những người mà con chia sẻ".

Wonka là sự tổng hợp của kẹo ngọt, tuyết rơi, âm nhạc và tình người. Theo đó, thị trường điện ảnh hiện tại không có bất kỳ bộ phim nào mang màu sắc giáng sinh. Chừng đó là đủ để Wonka xứng đáng là tác phẩm đại diện cho mùa giáng sinh năm nay.

Khi thị trường điện ảnh ảm đạm, Wonka là một tác phẩm đáng xem mùa giáng sinh 2023.

Bộ phim kết thúc khi nhà máy chocolate hiện ra trước cú bắt tay của Willy Wonka và Oompa-Loompa. Với màn diễn xuất ấn tượng của Timothée Chalamet và Hugh Grant, Wonka có thể được Warner Bros. bật đèn xanh cho phần phim tiếp theo. Nếu được đầu tư nghiêm túc, chỉn chu Wonka còn có thể trở thành một vũ trụ phim, đây cũng là xu hướng mà nhiều nhà sản xuất hướng tới.

Đạo diễn Paul King và Timothée Chalamet mang đến một tác phẩm độc đáo xen lẫn hoài niệm gửi tặng khán giả toàn cầu. Dẫu cho còn nhiều thiếu sót, Wonka của Timothée Chalamet vẫn là một viên chocolate mê hoặc lòng người.