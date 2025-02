Won Bin, Han So Hee tới viếng Kim Sae Ron

Kim Sae Ron qua đời tại nhà riêng vào chiều 16/2. Nhiều nghệ sĩ như Won Bin, Han So Hee, Ma Dong Seok, IU... đã tới viếng nữ diễn viên.

Ngày 17/2, diễn viên Won Bin, Han So Hee, Kim Bo Ra, IU, Ma Dong Seok, Gon Myung, ca sĩ Lee Chan Hyuk... đã đến phòng 7 của nhà tang lễ Trung tâm y tế Seoul Asan ở Pungnap-dong, Songpa-gu, Seoul để tiễn đưa Kim Sae Ron. Theo truyền thông Hàn Quốc, Won Bin mặc đồ đen, gương mặt thất thần, đau buồn. Người quản lý đi cạnh Won Bin không cho phép truyền thông quay phim, chụp hình nam diễn viên.

Won Bin đóng chung với Kim Sae Ron trong bộ phim The Man From Nowhere. Đây cũng là dự án giúp Kim Sae Ron trở nên nổi tiếng. Nam tài tử và vợ gửi vòng hoa cùng lời chia buồn: "Thành kính phân ưu cùng gia đình".

Han So Hee, Won Bin cùng nhiều nghệ sĩ tới tiễn đưa Kim Sae Ron. Ảnh: YonhapnewsTV, YTN.

Hankyung đưa tin đồn cảnh sát Seongdong ở Seoul xác nhận ngày 16/2, nữ diễn viên Kim Sae Ron được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Seongdong-gu. Một người bạn hẹn gặp Kim Sae Ron vào 16/2, đã đến nhà của nữ diễn viên và phát hiện cô bất tỉnh rồi báo cảnh sát.

Thông tin Kim Sae Ron qua đời khiến giới giải trí bàng hoàng. Nữ diễn viên Kim Ok Bin đăng trên trang cá nhân: "Tôi cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất được yên nghỉ". Nam diễn viên Kim Min Che viết: "Tôi rất vui khi được gặp cô ấy với tư cách cha con trong phim".

Theo Sedaily, trước khi qua đời, Kim Sae Ron bị trầm cảm nặng. “Căn bệnh trầm cảm của Sae Ron nghiêm trọng đến mức nhiều người xung quanh cô ấy lo lắng. Tuy nhiên, cô ấy có ý chí mạnh mẽ muốn trở lại và tự nguyện điều trị chứng trầm cảm. Dẫu vậy, dư luận lại tiêu cực và sẽ rất khó để chữa lành ngay một trái tim bị tổn thương. Thật bực bội khi không thể cho công chúng biết Sae Ron bị bệnh như thế nào".

Kim Sae Ron đã bị phạt 20 triệu won vào tháng 5/2022 vì lái xe trong tình trạng say rượu tại ngã tư Hakdong ở Gangnam-gu, Seoul. Cô đâm vào một cái cây và máy biến áp. Vào thời điểm đó, nồng độ cồn trong máu của Kim Sae Ron là 0,2% và bị thu hồi giấy phép lái xe. Sau đó, công ty quản lý cũ đứng ra trả toàn bộ tiền bồi thường giúp Kim Sae Ron và đến nay nữ diễn viên chưa trả hết số tiền nợ khoảng 700 triệu won.