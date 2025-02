Kết cục buồn ở tuổi 25 của Kim Sae Ron

Kim Sae Ron đóng phim từ nhỏ và sớm được giới chuyên môn ghi nhận bằng rất nhiều giải thưởng danh giá. Nhưng sau đó, nữ diễn viên vướng hàng loạt bê bối.

Hankyung đưa tin đồn cảnh sát Seongdong ở Seoul xác nhận ngày 16/2, nữ diễn viên Kim Sae Ron được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Seongdong-gu. Một người bạn hẹn gặp Kim Sae Ron vào 16/2, đã đến nhà của nữ diễn viên và phát hiện cô bất tỉnh rồi báo cảnh sát.

Nhiều đồng nghiệp và khán giả thương tiếc cho một tài năng trẻ nhưng bị cuốn vào những tranh cãi để rồi kết thúc cuộc đời khi còn biết bao dự định, ước mơ phía trước.

Tài năng được ghi nhận bằng loạt giải thưởng danh giá

“Cái kết buồn của một diễn viên nhí thiên tài” là tiêu đề bài viết mới trên Chosun. Xoay quanh Kim Sae Ron là rất nhiều nỗi tiếc nuối khi cô vốn có khởi đầu thuận lợi với diễn xuất và vì thế luôn được kỳ vọng trở thành ngôi sao sáng trên thị trường phim ảnh. Bằng kinh nghiệm diễn xuất từ khi còn nhỏ cùng khả năng diễn tốt, tự nhiên, cảm xúc, Kim Sae Ron tưởng chừng sẽ trở thành diễn viên hạng A. Cho đến khi loạt bê bối nổ ra.

Kim Sae Ron ra mắt với vai trò là diễn viên vào 29/10/2009, khi cô mới 9 tuổi, thông qua bộ phim The Traveler. Để giành được cơ hội này, Kim Sae Ron vượt qua tỷ lệ cạnh tranh là 1000:1. Nhờ tác phẩm này, Kim Sae Ron giành giải thưởng tân binh tại nhiều liên hoan phim và trở thành diễn viên nhí tiềm năng.

Kim Sae Ron đã chiến thắng rất nhiều giải thưởng lớn. Ảnh: Hankyung.

Một năm sau đó, cô được chọn vào vai chính cùng Won Bin trong bộ phim The Man from Nowhere và trở nên nổi tiếng. Won Bin sau đó ngừng đóng phim, nhưng Kim Sae Ron đã bước từng bước chắc chắn để hoàn toàn khẳng định vị thế của cô trên thị trường phim ảnh Hàn Quốc.

Năm 2015, Kim Sae Ron có vai chính trong phim truyền hình Snowy Road. Diễn xuất của Kim Sae Ron trong vai một người phụ nữ giải khuây 15 tuổi được cả giới phê bình và khán giả khen ngợi. Cô được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim nước ngoài tại Liên hoan phim Kim Kê và Bách Hoa.

Sau đó, Kim Sae Ron xuất hiện trong hàng loạt dự án phim ảnh chẳng hạn I Am a Dad, The Neighbor, Barbie, Dohee-ya, Manhole, Can You Hear My Heart, What's Up with Mom... Kim Sae Ron để lại dấu ấn trên cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình. Không phải dự án nào cũng thành công vể tỷ suất người xem nhưng diễn xuất của Kim Sae Ron luôn được đánh giá cao.

Mọi thành tựu tiêu tan vì tranh cãi

Song song với thành công, những giải thưởng, lời tán dương, Kim Sae Ron cũng vướng không ít ồn ào trong suốt sự nghiệp của cô.

Ngay từ những năm đầu sự nghiệp là 2014, Kim Sae Ron đã bị bủa vây bởi những tranh cãi. Thời điểm đó, bức ảnh chụp Kim Sae Ron cùng bạn bè trong bữa tiệc với xung quanh là những ly rượu, thuốc lá đã làm bùng nổ tranh cãi. Kim Sae Ron khi đó là học sinh trung học nên khán giả nghi ngờ cô uống rượu và hút thuốc khi chưa đủ tuổi.

Sau đó, Kim Sae Ron giải thích bữa tiệc là do gia đình cô tổ chức trước kỳ nghỉ. Nữ diễn viên đã quá phấn khích khi được nghỉ ngơi sau lịch trình bận rộn và không hay biết những món đồ quanh cô là đồ uống có cồn.

Đồng nghiệp, khán giả thương tiếc khi Kim Sae Ron qua đời ở tuổi 25. Ảnh: MBC.

Tới tháng 5/2022, Kim Sae Ron gây tai nạn trong tình trạng say rượu khi lái xe ở Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul. Đây chính là bê bối nghiêm trọng nhất, nhấn chìm toàn bộ sự nghiệp của Kim Sae Ron. Đài KBS thậm chí cấm sóng ngôi sao sinh năm 2000. Nữ diễn viên đâm vào lan can, cây và máy biến áp nhiều lần trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sự việc này khiến các cửa hàng gần đó mất điện trong hơn 3 giờ. Khi cảnh sát tới hiện trường, Kim Sae Ron từ chối đo nồng độ cồn và mong muốn được xét nghiệm máu. Cuối cùng, Kim Sae Ron đến một bệnh viện gần đó để kiểm tra và nhận được kết quả nồng độ cồn của cô ở mức bị thu hồi giấy phép lái xe.

Một ngày sau đó, Kim Sae Ron đăng thư tay để gửi lời xin lỗi tới công chúng. Nữ diễn viên thừa nhận mắc sai lầm nghiêm trọng và gây thiệt hại cho rất nhiều người.

Tại phiên tòa đầu tiên, công tố viên yêu cầu Kim Sae Ron nộp phạt 20 triệu won. Đáp lại, luật sư của Kim Sae Ron cho biết: "Cô ấy luôn sống tránh xa rượu bia hết mức có thể. Kim Sae Ron đã bán toàn bộ xe, trực tiếp xin lỗi các nạn nhân và trả toàn bộ tiền bồi thường”. Phía Kim Sae Ron xin giảm nhẹ hình phạt và cho biết cô chịu gánh nặng kinh tế, phải nuôi cả gia đình.

Theo luật sư Min, đại diện pháp lý của Kim Sae Ron, cô kiệt quệ tài chính đến mức phải làm việc bán thời gian để trang trải chi phí sinh hoạt. Nữ diễn viên ở trong tình trạng nợ nần chồng chất do phải nộp phạt và bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, ngay khi công chúng vừa thương cảm Kim Sae Ron thì cô bị nghi ngờ nói dối.

Ngày 10/3/2023, tờ YTN đưa tin Kim Sae Ron đăng 3 bức ảnh cho thấy cô đang làm việc tại Mega Coffee. Trong bức hình, Kim Sae Ron mặc đồng phục nhân viên và đứng ở quầy pha chế. Một ngày sau khi những bức ảnh được đăng, Mega Coffee nói với các phương tiện truyền thông Kim Sae Ron không làm việc tại bất kỳ chi nhánh nào của họ.

Tiếp đó, dù vẫn đang trong giai đoạn tự kiểm điểm bản thân, Kim Sae Ron lại đăng tấm ảnh kề má Kim Soo Hyun làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Khoảng một phút sau, nữ diễn viên xóa hình ảnh nhưng Kim Sae Ron vẫn phải đương đầu với rất nhiều bình luận tiêu cực.

Ồn ào nổ ra, Kim Sae Ron quyết định rút khỏi vở kịch Dongchimi với lý do sức khỏe không đảm bảo.

Thông tin Kim Sae Ron qua đời khi mới 25 tuổi đang gây bàng hoàng trong showbiz Hàn Quốc lẫn cộng đồng mạng. Một người bạn tiết lộ, sau rất nhiều sóng gió, khủng hoảng, Kim Sae Ron đã cố gắng làm lại cuộc đời. Cô đổi tên, mở quán cà phê và nỗ lực trở lại ngành giải trí. Nhưng đáng tiếc, mọi kế hoạch đều dang dở khi Kim Sae Ron qua đời ở tuổi 25.

Theo Edaily, Kim Sae Ron đã hoàn thành các cảnh quay trong bộ phim Guitar Man vào tháng 11 năm ngoái. Guitar Man đang trong giai đoạn hậu kỳ và chưa có ngày phát hành cụ thể. Đây là bộ phim cuối cùng của Kim Sae Ron trước khi cô qua đời.

Chia sẻ về quá trình sản xuất bộ phim, CEO Lee Sun Jung cho biết: "Trong quá trình quay phim, Sae Ron rất tươi sáng và vui vẻ. Cô ấy luôn mỉm cười rạng rỡ, nhưng khi ở một mình, Sae Ron trông buồn bã và có vẻ đang gặp khó khăn. Đó là điều khiến tôi lo lắng. Chắc hẳn cô ấy đã rất khó khăn để trở lại. Thật đáng tiếc. Cô ấy đã rất vui vẻ khi tôi khuyên từ giờ trở đi hãy cố gắng hết sức và bình tĩnh hơn”.