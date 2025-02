Nữ ca sĩ Shirin qua đời ở tuổi 20

Shirin Abdullaevs qua đời ở tuổi 20 sau thời gian điều trị bệnh tại quê nhà Uzbekistan. Nhiều năm qua, cô hoạt động năng nổ tại Trung Quốc.

Ngày 16/2, tờ HK01 đưa tin nữ ca sĩ Shirin Abdullaevs qua đời ở tuổi 20. Nữ ca sĩ ra đi vì bệnh tật nhưng người đại diện không chia sẻ lý do cụ thể. Trước đó, nữ ca sĩ có nhiều ngày điều trị sức khỏe tại quê nhà Uzbekistan. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự đau buồn và thương tiếc dưới các bài đăng gần nhất trên trang cá nhân của Shirin Abdullaevs.

Shirin Abdullaevs qua đời ở tuổi 20. Ảnh: Shirin.Abdullaevs.

Shirin Abdullaevs sinh năm 2005 ở Uzbekistan nhưng hoạt động chủ yếu tại Trung Quốc. Shirin Abdullaevs là ca sĩ, diễn viên thông thạo 4 thứ tiếng và được mệnh danh là "Giọng ca thiên thần Trung Á". Shirin Abdullaevs có thể nói tiếng Trung lưu loát và đã tham gia nhiều chương trình âm nhạc quy mô lớn.

Vào ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán năm nay, Shirin Abdullaevs tham gia ghi hình chương trình Gala mừng năm mới của CCTV. Ngoài ra, cô còn tham gia chương trình tạp kỹ Let Me Sing của Tencent và song ca cùng Vương Phi Phi trong chương trình Beauty and Sharing của CCTV. Shirin theo học chương trình đại học tại khoa Khoa học Xã hội thuộc Đại học Thanh Hoa trước khi qua đời.

Sinh năm 2005, Shirin Abdullaevs yêu thích ca hát và nhảy múa từ khi còn nhỏ. Nữ ca sĩ đã tham gia ban nhạc khi mới 3 tuổi.