Paint giờ đã khác

Recall, khoanh vùng tìm kiếm và nâng cấp ảnh là những tính năng AI sắp có mặt trên máy tính Copilot+ PC chạy Windows 11

Máy tính Microsoft Surface Pro 11. Ảnh: Ars Technica.

Microsoft vừa giới thiệu loạt tính năng mới dành cho Copilot+ PC, những dòng máy tính có khả năng xử lý tác vụ AI tạo sinh, tích hợp NPU sức mạnh từ 40 TOPS (nghìn tỷ phép tính mỗi giây).

Dự kiến phát hành từ cuối năm, các tính năng mới hứa hẹn cải thiện trải nghiệm sử dụng, đơn giản hóa tác vụ hàng ngày, giải quyết những vấn đề phức tạp và hoàn thành công việc hiệu quả hơn.

Loạt tính năng AI sẽ hỗ trợ máy tính Copilot+ PC chạy Windows 11 từ các hãng Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung và Microsoft Surface, dùng chip xử lý Qualcomm, Intel và AMD. Người dùng có thể đăng ký thử nghiệm tính năng thông qua Windows Insider trước khi phát hành rộng rãi vào tháng 11.

Recall sắp trở lại

Recall cho phép tìm lại hành động từng thực hiện trong quá khứ bằng cách nhập câu lệnh. Ví dụ, nếu tham khảo một mẫu điện thoại cách đây vài tháng và muốn tìm lại thông tin, chỉ cần mô tả bằng văn bản hoặc giọng nói để Recall tìm giúp.

Công cụ này cũng có thể khai thác email, tài liệu và tin nhắn để tìm thông tin. Sau khi ra mắt lần đầu vào tháng 5, Recall gây tranh cãi vì lo ngại quyền riêng tư, khiến Microsoft tạm dừng phát hành.

Màn hình cài đặt mới của Recall. Ảnh: Microsoft.

Sau khi lắng nghe ý kiến, Microsoft cho biết đã cải thiện độ bảo mật của Recall. Trong lần cập nhật tới, người dùng có quyền bật/tắt tính năng chụp ảnh nhanh (snapshot), dùng để ghi lại mọi thứ trên màn hình. Nếu đồng ý tham gia, hệ thống sẽ yêu cầu xác thực bằng Windows Hello để sử dụng Recall một cách an toàn.

Ngoài ra, Recall sẽ áp dụng bộ lọc thông tin nhạy cảm với những dữ liệu quan trọng như chi tiết thẻ tín dụng hoặc số CCCD.

Theo Microsoft, toàn bộ snapshot và thông tin nhạy cảm được lưu trên máy và mã hóa, khóa giải mã được bảo mật bằng hệ thống Trusted Platform Module (TPM). Người dùng cũng có thể chỉnh thời gian, dung lượng lưu trữ các snapshot.

Recall dự kiến phát hành thử nghiệm thông qua Windows Insider cho máy tính Copilot+ PC dùng chip Snapdragon (tháng 10), Intel và AMD (tháng 11). Thời gian phát hành rộng rãi Recall sẽ được công bố trong thời gian tới.

Khoanh vùng tìm kiếm với Click to Do

Có tác dụng tương tự Circle to Search của Google, Click to Do giúp đơn giản hóa quy trình làm việc bằng cách khoanh vùng hình ảnh/văn bản trên màn hình, tận dụng AI nhằm tìm kiếm thông tin hoặc đề xuất tác vụ liên quan.

Để kích hoạt Click to Do, người dùng chỉ cần nhấn phím Windows và nút chuột trái, sau đó chọn văn bản hoặc hình ảnh.

Một số tác vụ khi khoanh vùng hình ảnh bằng Click to Do. Ảnh: Microsoft.

Nếu khoanh vùng hình ảnh, một số thao tác được hỗ trợ gồm tìm kiếm trên Bing với Visual Search, làm mờ phông nền hoặc xóa đối tượng.

Trong khi đó, các hành động với văn bản gồm viết lại, tóm tắt, giải thích, mở nội dung trong trình soạn thảo, gửi email, tìm kiếm trên web và truy cập trang web nếu văn bản là URL.

Người dùng có thể tìm kiếm ảnh trên File Explorer bằng cách nhập mô tả như "bữa tiệc BBQ". Ảnh: Microsoft.

Microsoft cũng sử dụng mô hình AI để cải thiện khả năng tìm kiếm trong Windows. Dự kiến phát hành trong File Explorer, người dùng có thể tìm file bằng cách mô tả vật thể, địa điểm... không nhất thiết nhập đúng từ khóa trong tên file hoặc đường dẫn lưu trữ như trước.

Nhờ sức mạnh xử lý trên 40 TOPS của NPU, tính năng này có thể hoạt động kể cả khi không có Internet. Trong thời gian tới, Settings và thanh tìm kiếm Windows Search cũng sẽ bổ sung khả năng này.

Nâng cấp ảnh, xóa và thêm vật thể trong Paint

Trong thời gian tới, ứng dụng Photos trên máy tính Copilot+ PC sẽ bổ sung Super Resolution, cho phép nâng cấp ảnh cũ lên độ phân giải cao bằng AI tạo sinh.

Theo Microsoft, Super Resolution hỗ trợ tăng độ phân giải lên tối đa 8 lần, có thể nâng cấp lên 4K trong vài giây mà không bị mờ hoặc thấy rõ điểm ảnh.

Tính năng Super Resolution trong ứng dụng Windows Photos. Ảnh: Microsoft.

Tiếp theo, ứng dụng Paint sắp có thêm khả năng điền và xóa tạo sinh, cho phép xóa hoặc thêm vật thể vào ảnh.

Mô hình khuếch tán (diffusion) được Microsoft nâng cấp để tăng chất lượng và thời gian trả kết quả, cùng hệ thống kiểm duyệt nhằm tăng độ an toàn.

Loạt ứng dụng tối ưu chip ARM

Microsoft nhấn mạnh loạt tính năng mới sẽ phát hành miễn phí cho các dòng máy tính Copilot+ PC chạy Windows 11.

Trong tương lai, một số ứng dụng sắp được cập nhật để tối ưu chip ARM trên Windows 11 gồm Vegas Pro, Fantastical, Sketchbook Pro, Arc Browser, Google Drive, NordVPN…

Cuối cùng, bản cập nhật Windows 11 24H2 đã được triển khai cho người dùng từ ngày 2/10. Các cải tiến nổi bật gồm chế độ tiết kiệm năng lượng (Energy Saver) thay thế tiết kiệm pin (Battery Saver), hỗ trợ Wi-Fi 7, cập nhật Settings, File Explorer cùng một số nâng cấp khác.